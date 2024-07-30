30 июля 2024, 23:21

Администрация Мытищ проверила качество содержания дворов по трем адресам

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Исполняющий обязанности главы городского округа Мытищи Олег Сотник провел выездные рейды по проверке качества благоустройства дворов. Комиссия осмотрела территории по трем адресам.

Так, завершают ремонт на улице Щербакова вблизи дома № 3А. Сейчас здесь укладывают асфальт внутри двора. Рядом с платформой «Тайнинская» у дома № 52 по улице Железнодорожной уже подготовили основание для монтажа новой детской площадки. Строители устанавливают декоративные элементы. Во дворе дома № 18 по улице Веры Волошиной в Перловке заканчивают обустройство двора.

«Лето для нас самая горячая пора по благоустройству, наведению порядка и подготовке к осенне-зимнему периоду. Ежедневно мы проводим объезды и обходы территорий с проверками по их содержанию. Сегодня посмотрели исполнение комплексного благоустройства дворов. Есть некоторые замечания, дали коллегам поручения, обозначили сроки», - отметил Олег Сотник.

По словам исполняющего обязанности директора управления благоустройства администрации округа Егора Феоктистова, по всем адресам ремонт закончат в срок.

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Благоустройство Мытищи Ремонтные работы
30 июля 2024, 23:55
Свыше 1500 жителей Химок посетили сельскохозяйственную ярмарку
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Сельскохозяйственная ярмарка в Химках привлекла свыше 1500 жителей. Посетители смогли попробовать и приобрести свежие овощи, мед и зелень от местных фермеров, а также высокого качества молоко, мясо и рыбу.

Все товары на ярмарке обладали сертификатами качества и полным пакетом документов. Продукцию представили в основном российского производства.

«Овощи, фрукты, сыры, мед - все такое вкусное и натуральное! А еще здесь можно отведать местные деликатесы. Честно говоря, для меня поход на ярмарку стал не только способом купить продукты, но и настоящим удовольствием», - рассказала жительница Химок Алла Медведева.

Сельскохозяйственная ярмарка в Новых Химках будет работать до 4 августа. Все желающие могут посетить торговые ряды на проспекте Мельникова. Затем палатки переедут в Сходню по адресу: улица Чапаева, дом 3.

Закрытие ярмарки состоится 11 августа.

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Химки Сельское хозяйство Ярмарки
30 июля 2024, 23:49
Спортсмены Химок завоевали три золота на соревнованиях по конному спорту
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Ученики спортивной школы «Пони-спорт» из Химок выступили на 19-м этапе соревнований Mini masters по конному конкуру. По итогам состязаний спортсменки завоевали три золотые медали.

Так, в категории «Без учета нормы времени» в зачете Small золото взяла Екатерина Иванникова. Также девушка стала первой в зачете Junior. Победу в состязаниях одержала и всадница Мария Тихомирова. Спортсменки выступили под руководством тренера Алексея Ермаченкова.

«Любые соревнования - это испытания и огромный труд. Благодаря усилиям мы видим такие отличные результаты наших спортсменов. Искренне поздравляю девочек с победой и хочу пожелать всегда проявлять себя также уверенно, решительно, смело и достойно», - сказала муниципальный депутат Надежда Смирнова.

Недавно на первенстве Москвы по конному спорту воспитанники спортшколы «Пони-спорт» завоевали две золотых и серебряную медали в юниорских и детских разрядах.

Конный конкур - это один из самых захватывающих видов конного спорта. Спортсмен преодолевает препятствия разной высоты и уровня сложности. Чтобы успешно выступить на соревнованиях как всадники, так и лошади долго готовятся и регулярно тренируются.

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Спортсмены Химки
30 июля 2024, 23:45
Мост через реку Чаченка в Одинцове закроют на ремонт с 3 августа
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Ремонтировать мост в селе Ромашково через реку Чаченка в Одинцове начнут с 3 августа. Его построили еще в 1980 году. Сейчас мост находится в аварийном состоянии: имеет критические повреждения балок и пролетного строения.

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов во время еженедельного совещания сообщил, что разрушенный сельский мост будет полностью отремонтирован.

«Мы проинформировали региональное правительство о состоянии моста в Ромашково. Муниципалитет обратился с просьбой о выделении средств на капитальный ремонт объекта из резервного фонда губернатора. Надеемся на то, что необходимые ресурсы будут выделены в короткие сроки», - рассказал Андрей Иванов.

На ремонт моста уйдет примерно 14 месяцев. Уже с 3 августа движение по нему перекроют. Другие маршруты движения личного и общественного транспорта уже определили. Личный пройдет по улицам Колхозная и Центральная. Изменят схемы движения общественных маршрутов № 597 и 20К, а также добавят автобус малого класса для удобства жителей жилых комплексов «Ромашково» и «Немчиновка».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Благоустройство Ремонтные работы
30 июля 2024, 23:45
Прием документов на поступление в ординатуру открыли в МОНИКИ
МОНИКИ им. Владимирского
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МОНИКИ имени Владимирского объявило о начале приема документов в ординатуру. Заявления можно подать 9 августа.

Прием ведется по 50 специальностям, среди которых пульмонология, неврология, хирургия, кардиология, нейрохирургия, ортопедическая стоматология и другие. Кандидаты на учебу, поступающие без сдачи баллов аккредитации, смогут пройти вступительное тестирование в очной форме. Мероприятия пройдут с 29 июля по 15 августа.

Декан факультета усовершенствования врачей Татьяна Чернявская подчеркнула, что МОНИКИ имени Владимирского представляет собой институт, соединяющий научную, лечебную и образовательную деятельность. Такой многогранный подход позволяет обеспечивать обучение будущих врачей на высоком уровне.

По словам Чернявской, поступившие в институт ординаторы получают доступ к знаниям высококвалифицированных экспертов, знакомятся с современными медицинскими технологиями, участвуют в уникальных операциях и лечении пациентов, а также имеют возможность заниматься научной работой под руководством опытных наставников.

Полный список необходимых для поступления документов, а также перечень специальностей и время работы приемной комиссии можно найти на официальном сайте факультета усовершенствования врачей МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского.

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Здравоохранение Врачи Медицина

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