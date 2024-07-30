Администрация Мытищ проверила качество содержания дворов по трем адресам
Исполняющий обязанности главы городского округа Мытищи Олег Сотник провел выездные рейды по проверке качества благоустройства дворов. Комиссия осмотрела территории по трем адресам.
Так, завершают ремонт на улице Щербакова вблизи дома № 3А. Сейчас здесь укладывают асфальт внутри двора. Рядом с платформой «Тайнинская» у дома № 52 по улице Железнодорожной уже подготовили основание для монтажа новой детской площадки. Строители устанавливают декоративные элементы. Во дворе дома № 18 по улице Веры Волошиной в Перловке заканчивают обустройство двора.
«Лето для нас самая горячая пора по благоустройству, наведению порядка и подготовке к осенне-зимнему периоду. Ежедневно мы проводим объезды и обходы территорий с проверками по их содержанию. Сегодня посмотрели исполнение комплексного благоустройства дворов. Есть некоторые замечания, дали коллегам поручения, обозначили сроки», - отметил Олег Сотник.
По словам исполняющего обязанности директора управления благоустройства администрации округа Егора Феоктистова, по всем адресам ремонт закончат в срок.
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