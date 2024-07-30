Администрация Мытищ проверила качество содержания дворов по трем адресам

Так, завершают ремонт на улице Щербакова вблизи дома № 3А. Сейчас здесь укладывают асфальт внутри двора. Рядом с платформой «Тайнинская» у дома № 52 по улице Железнодорожной уже подготовили основание для монтажа новой детской площадки. Строители устанавливают декоративные элементы. Во дворе дома № 18 по улице Веры Волошиной в Перловке заканчивают обустройство двора.

«Лето для нас самая горячая пора по благоустройству, наведению порядка и подготовке к осенне-зимнему периоду. Ежедневно мы проводим объезды и обходы территорий с проверками по их содержанию. Сегодня посмотрели исполнение комплексного благоустройства дворов. Есть некоторые замечания, дали коллегам поручения, обозначили сроки», - отметил Олег Сотник.

По словам исполняющего обязанности директора управления благоустройства администрации округа Егора Феоктистова, по всем адресам ремонт закончат в срок.

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