Администрация Мытищ провела встречу с жителями в спорткомплексе «Дружба»
Встреча в формате выездной администрации прошла в физкультурно-оздоровительном комплексе «Дружба» в Мытищах. Жители задали более 60 вопросов.
В мероприятии поучаствовали руководители муниципалитета, представители ресурсоснабжающих организаций и профильные специалисты.
Большая часть вопросов касалась тем благоустройства, землеустроительства и состояния дорог. Специалисты решили некоторые вопросы на месте, остальные - взяли на контроль.
Встречи в таком формате проходят в Мытищах регулярно. Отзывы можно оставить в анкете обратной связи по ссылке.
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