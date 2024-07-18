Администрация Мытищ провела встречу с жителями в спорткомплексе «Дружба»

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Команды из Москвы и Подмосковья приедут на «Кубок футбольных мам» в Коломну. Соревнования состоятся на стадионе «Труд» 20 июля, о чем сообщили в Минспорте региона.

За трофей сразятся команды из Красногорска, Лосино-Петровского, Брянска, Раменского и Шатуры. Мероприятие начнется в 9:30 на стадионе «Труд». На церемонии открытия выступят солистки студии эстрадного вокала «7 нот» из Коломны.

«Футбольные мамы» - победители конкурса Российского футбольного союза для проектов массового футбола. Они заняли первое место в номинации «Лучший проект для женщин».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

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