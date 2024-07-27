Администрация Мытищ провела встречу с местными представителями бизнеса

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Сейчас в Мытищах функционирует более 23,3 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства, и их количество продолжает расти. С начала года численность предпринимателей увеличилась на 4,4%, а прирост самозанятых составил 27,5%.

Организаторы мероприятия подчеркнули важность поддержки бизнеса как основы стабильной экономики, создания новых рабочих мест и увеличения налоговых отчислений. Мытищинские предприниматели могут воспользоваться мерами поддержки и получить консультации для дальнейшего успешного развития своих проектов.

Президент Союза «Мытищинская торгово-промышленная палата» Олег Чернов и глава фермерского хозяйства «ДАНС» Дмитрий Валигурский получили благодарности от депутата Госдумы Вячеслава Фомичева за их вклад в развитие предпринимательства в округе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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