Администрация Мытищ провела встречу на тему привлечения молодых специалистов

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Председатель Союза промышленников Юрий Казанов подчеркнул значимость сотрудничества с образовательными учреждениями и отметил, что кадровая политика направлена на привлечение молодых специалистов, что станет ключом к развитию промышленности округа. Возможность заключения договоров с вузами и колледжами по подготовке кадров открывает новые перспективы для роста наших предприятий.

В рамках встречи представители Российского университета кооперации и Мытищинского колледжа рассказали о проводимой профориентационной работе и организации экскурсий на предприятия для студентов и их родителей.

Также обсудили другие важные инициативы, включая художественное оформление фонтана «Самовар» и издание детской книги «Сокровища Мытищ», написанной Татьяной Шаровой.

Напомним, что для получения дополнительной информации о целевом обучении можно обратиться на официальные сайты учебных заведений или лично посетить отдел организационно-кадрового обеспечения на улице Матросова, 6.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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