Администрация Мытищ провела совещание о подготовке к осенне-зимнему периоду

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На встрече представили информацию о наличии необходимого оборудования и техники для зимней уборки.

В округе расположено более 1200 многоквартирных домов, и своевременная уборка дворовых территорий зимой имеет особое значение для комфортного передвижения жителей. Также было отмечено, что на территории округа функционирует порядка 800 контейнерных площадок.

В ходе совещания обсудили проблемы вывоза твердых коммунальных отходов. Муниципалитет активно сотрудничает с Сергиево-Посадским региональным оператором, однако остаются нерешенные вопросы.

Начальник управления ЖКХ городского округа Мытищи Александр Хаюров сообщил, что для контроля за своевременным вывозом мусора на проблемных контейнерных площадках установят видеокамеры. Это поможет предотвратить накопление отходов и улучшить санитарное состояние территории.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что развитие ИИ позволит следить за порядком и безопасностью.

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