Администрация Мытищ провела консультацию для представителей малого бизнеса

На встрече обсуждались ключевые аспекты наружной рекламы, ее роль в привлечении клиентов и повышении продаж. Николай Шпак акцентировал внимание на важности правильного оформления рекламных материалов и их содержания для успешного взаимодействия с целевой аудиторией.

Кроме того, участники встречи познакомились с положениями Федерального закона «О рекламе». Депутат подробно рассказал о требованиях этого законодательства, запретах на рекламу определенных категорий товаров и услуг, а также о последствиях за нарушение правил.

Куратор партийного проекта «Предпринимательство» подчеркнул, что грамотное использование наружной рекламы может значительно повысить эффективность рекламных кампаний и привлечь внимание потенциальных клиентов.

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