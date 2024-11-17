Администрация Можайска провела встречу с жителями Локомотивной улицы

Денис Мордвинцев поручил привести эту дорогу в порядок, подчеркнув ее важность для местных жителей. Кроме того, в ближайшее время совместно с управляющей компанией будет определено удобное место для расположения контейнерной площадки. Это решение поможет улучшить санитарное состояние территории и упростить процесс сбора отходов.

Также ведутся переговоры с владельцем соседней территории. Глава округа выразил намерение добиться от собственника приведения его участка в порядок, что положительно скажется на внешнем виде и безопасности района.

Денис Мордвинцев и жители договорились весной провести субботник во дворе дома. В планах - благоустройство территории, включая высадку деревьев и кустарников. Эти инициативы направлены на создание более комфортной и экологически благоприятной среды для всех жителей.

Все работы, проводимые в доме или на прилегающей территории, будут своевременно сообщаться представителями управляющей компании в общедомовом чате, что обеспечит прозрачность и вовлеченность жителей в процесс улучшения их района.

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