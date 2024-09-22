Администрация Лосино-Петровского провела выездную встречу с жителями

Жители задали вопросы на рабочем месте и получили ответы из первых уст.

«Это дает срез тех для жителей, которые проживают здесь рядом, которые работают, получают зарплату, платят налоги, растят детей. Это выгодно, удобно и полезно», - сказал генеральный директор компании «Лаборатория Евростиль» Олег Чалов.

На вопросы ответили заместители главы, депутаты, представители городских служб и ресурсоснабжающих организаций. Все обращения взяли на контроль.

«Формат „выездной администрации“, как показала практика, очень удобен. Мы выезжаем в отдаленные территории: деревни, села, поселки, а также затрагиваем городскую часть. Сегодня мы решили провести такой формат на предприятии. Очень удобно нашим жителям, не отвлекаясь от работы, сразу же решить свои вопросы», - отметила заместитель главы городского округа Лосино-Петровский Вера Алексеева.

В конце встречи руководителю ООО «Лаборатория Евростиль» Олегу Чалову вручили почетную грамоту от главы округа Сергея Джеглава и сертификат на премию Федерального проекта «Выбирай свое».

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