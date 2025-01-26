Администрация Лобни встретилась с жителями микрорайона Луговая

На вопросы жителей отвечали глава Лобни Анна Кротова, ее профильные заместители, представители ресурсоснабжающих организаций, медики и депутаты.

«Я сейчас обошла несколько человек, которые мне ответили на интересующие меня вопросы. Не только к Анне Кротовой попала, но и также к ответственным людям за уборку территорий, транспорта, снега. Я думаю, что это очень удобно», - отметила жительница микрорайона Луговая Елена Родионова.

Одна из присутствующих приехала на мероприятие специально, чтобы поблагодарить врачей за их труд.

«У нас в этом году в июне произошла форс-мажорная ситуация. Мы находились здесь на даче, и вот врачи и медсестры нашей лобненской больницы очень мне помогли. Поэтому я пришла поблагодарить врача и рассказать о том, как они добросовестно и на высоком профессиональном уровне выполнили свою работу», - рассказала жительница микрорайона Луговая Наталья Демиденко.

А для местной жительницы Александры Малой встреча в формате «выездной администрации» - это не только возможность решить некоторые вопросы, а еще шанс побывать в родной школе, где она когда-то училась.

«Я вот с детства училась в этой школе, занималась спортом в этом спортзале. Просто так сюда, в школу, попасть невозможно, не пускают посторонних людей. И вот, пользуясь случаем, что мне сегодня также надо было решить кое-какие вопросы по дорогам, я сюда попала. Спасибо большое, я очень-очень счастлива», - поделилась она.

За время приема специалисты получают несколько десятков обращений. Часть из них решают на месте, а вопросы, требующие детальной проработки, берут на контроль и обязательно докладывают жителям о принятых мерах.

Отметим, что за последний год в микрорайоне Луговая обновили котельную, отремонтировали крыши и подъезды, проложили тротуары, обустроили детские площадки. Помимо этого, там продолжают совершенствовать схему дорожного движения, устанавливают светофоры на переходе через железнодорожные пути.