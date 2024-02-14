Администрация Лобни согласовала перенос контейнерной площадки с жителями микрорайона Депо

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В ходе встречи пришли к компромиссному решению вопроса. Договорились о переносе площадки на въезд во двор многоквартирных домов № 13 и № 13А, вблизи трансформаторной подстанции проходного типа.

«Реализовать перенос договорились после схода снега, а сейчас проведем проверку наличия на данном участке инженерных коммуникаций. Жители за это время соберут подписи собственников близлежащих домов в пользу нового места для переноса площадки», - написала Анна Владимировна Тураева в своем Telegram -канале.

До открытия новой контейнерной площадки жители продолжат пользоваться площадкой по адресу Деповская, 17. Там организован двойной вывоз отходов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о необходимости усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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