25 октября 2024, 15:36

Администрация Лобни провела встречу с сотрудниками института кормов

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Глава Лобни Анна Кротова провела выездной прием сотрудников всероссийского института кормов имени Вильямса. Это предоставило работникам возможность решить актуальные вопросы, не покидая своих рабочих мест.

В ходе встречи сотрудники института задали вопросы, касающиеся сферы ЖКХ, дорожно-транспортной инфраструктуры, а также земельных и имущественных отношений. Как сообщила в своем Telegram-канале Анна Владимировна, некоторые из поднятых вопросов удалось решить непосредственно на месте, а задачи, требующие более глубокой проработки, взяты на контроль.

Кроме того, в рамках выездной администрации сотрудники института могли пройти профилактический медицинский осмотр. Врачи Лобненской больницы провели диспансеризацию, в ходе которой можно было сдать анализ крови на биохимию, измерить давление и сатурацию, а также сделать ЭКГ.

Администрация планирует продолжать подобную практику, расширяя охват и улучшая доступность услуг для работников различных организаций в Лобне.

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ЖКХ Лобня Работа
25 октября 2024, 16:26
Ветерану в Шатуре бесплатно заменили газовую плиту
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Специалисты газовой службы бесплатно обновили газовую плиту ветерану Великой Отечественной войны из Шатуры. Прошлой прибор был неисправен.

Неполадки с газовой плитой обнаружили во время очередной проверки внутриквартирного газового оборудования. Специалисты осмотрели технику и отметили, что она неисправна и использовать ее нельзя.

Сам житель квартиры, ветеран Великой Отечественной войны, Василий Болдырихин рассказал, что пользовался только двумя горелками из четырех. Поэтому руководство газовой компании решило подарить пенсионеру современную плиту.

Новый бытовой прибор оснащен электроподжигом и газоконтролем. Если произойдет утечка, огонь потухнет сам, подача газа прекратится. Рабочие объяснили Василию Ивановичу, как пользоваться плитой, и рассказали, куда обращаться, если сработает газконтроль.

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Ветераны Газ Шатура Великая Отечественная война
25 октября 2024, 16:12
Депутаты передали игрушки и игры детям в больнице Подольска
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В гости к пациентам соматического отделения Подольской больницы пришли местные депутаты. Они подарили ребятам игрушки и настольные игры.

В мероприятии поучаствовали председатель Совета депутатов Подольска Алексей Никулин и руководитель фракции ВПП «Единая Россия» Любовь Ушанева.

В учреждении для детей создали «Добрую комнату». Она появилась здесь в рамках партийного проекта. Депутаты передали ребятам игрушки и настольные игры.

«Пожелали всем скорейшего выздоровления, хорошей учебы и бодрости духа. Продолжим и дальше свое шефство над „Доброй комнатой“», - сказал Алексей Никулин.

Отметим, что в Подольскую детскую больницу входят детские поликлиники и стационар с современным диагностическим оборудованием. За год в стационарных отделениях учреждения лечатся до шести тысяч детей.

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Дети Больницы Депутаты
25 октября 2024, 15:44
Совет депутатов в Пушкино провел совещание по тарифам ЖКУ
Пресс-служба администрации г.о. Пушкинский
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Очередное, 55-е заседание совета депутатов состоялось в городском округе. На нем народные избранники рассмотрели ряд важных вопросов.

Депутаты обсудили меры социальной поддержки для сотрудников управления министерства внутренних дел России «Пушкинское», имущественные и земельные вопросы. Также рассмотрели состав постоянных комиссий совета.

Сразу после основного заседания началось другое, внеочередное совещание. Оно было посвящено установлению предельных индексов изменения размера платы за коммунальные услуги.

Глава городского округа Максим Красноцветов объяснил, что у получающих тепло от котельных предприятия «Газпром теплоэнерго Московской области» абонентов с 2025 года возможно отклонение на 0,3% индекса роста совокупного размера платы за коммунальные услуги от установленного по региону.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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ЖКХ Пушкино
25 октября 2024, 15:43
Имя поэтессы Инны Гофф присвоили центральной библиотеке Воскресенска
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На основании постановления губернатора Московской области Андрея Воробьева центральной библиотеке в Воскресенске официально присвоено имя известной поэтессы и прозаика Инны Гофф. Торжественное мероприятие собрало истинных почитателей ее творчества, местных жителей и культурных деятелей.

С приветственными словами к собравшимся обратились заместитель главы городского округа Воскресенск Ольга Коротеева, начальник управления культуры администрации округа Елена Баклушина и руководитель Воскресенского литературного объединения «Радуга» имени Лажечникова Виктор Лысенков. Почетные гости отметили значимость этого события для культурной жизни округа и подчеркнули, что произведения Инны Гофф продолжают вдохновлять новые поколения читателей.

Особым гостем мероприятия стала дочь писательницы, Галина Ваншенкина, которая поделилась теплыми воспоминаниями о своей матери и отметила важность сохранения ее наследия. В рамках вечера была организована выставка редких фотографий из личного архива Инны Гофф, предоставленных Галиной.

Присвоение имени Инны Гофф Центральной библиотеке стало важным шагом в сохранении культурного кода региона и привлечении внимания к творчеству талантливой поэтессы и писательницы. Это событие укрепит позиции библиотеки как культурного центра округа и станет стимулом для дальнейшего развития литературных традиций в регионе.

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Воскресенск

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