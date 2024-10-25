Администрация Лобни провела встречу с сотрудниками института кормов

В ходе встречи сотрудники института задали вопросы, касающиеся сферы ЖКХ, дорожно-транспортной инфраструктуры, а также земельных и имущественных отношений. Как сообщила в своем Telegram-канале Анна Владимировна, некоторые из поднятых вопросов удалось решить непосредственно на месте, а задачи, требующие более глубокой проработки, взяты на контроль.

Кроме того, в рамках выездной администрации сотрудники института могли пройти профилактический медицинский осмотр. Врачи Лобненской больницы провели диспансеризацию, в ходе которой можно было сдать анализ крови на биохимию, измерить давление и сатурацию, а также сделать ЭКГ.

Администрация планирует продолжать подобную практику, расширяя охват и улучшая доступность услуг для работников различных организаций в Лобне.

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