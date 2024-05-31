Администрация Лобни провела встречу по вопросам ЖКХ с жителями улицы Чехова

Читайте нас в:

На встрече с руководством НАО «Ренарт» рассмотрели вопросы, связанные с неработающей канализационной сетью. Принято решение о повторной встрече в администрации с участием всех заинтересованных сторон.

Жители дома № 11 на улице Чехова, попросили ускорить проведение капитального ремонта инженерных систем. Управление жилищно-коммунального хозяйства обратилось в Фонд капитального ремонта с просьбой рассмотреть возможность включения данного дома в программу краткосрочного капитального ремонта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».