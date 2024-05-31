31 мая 2024, 17:11

Администрация Лобни провела встречу по вопросам ЖКХ с жителями улицы Чехова

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Заместитель главы Лобни Алексей Синелобов провел встречу с руководством НАО «Ренарт». Также он встретился с жителями дома на улице Чехова, 11.

На встрече с руководством НАО «Ренарт» рассмотрели вопросы, связанные с неработающей канализационной сетью. Принято решение о повторной встрече в администрации с участием всех заинтересованных сторон.

Жители дома № 11 на улице Чехова, попросили ускорить проведение капитального ремонта инженерных систем. Управление жилищно-коммунального хозяйства обратилось в Фонд капитального ремонта с просьбой рассмотреть возможность включения данного дома в программу краткосрочного капитального ремонта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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ЖКХ Лобня
31 мая 2024, 18:00
Форум молодых преподавателей колледжей и техникумов прошел в Подмосковье
Министерство образования Московской области
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Форум молодых педагогов прошел в Подмосковье. В нем участвовали более 120 начинающих сотрудников учреждений среднего профессионального образования.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, форум прошел на базе Межрегионального центра компетенций в техникуме имени Королева. Для участников провели квиз по мультипедагогике и стратегическую игру на педагогическую коммуникацию. Они посетили мастер-классы, интерактивы и другие активности.

На мероприятии также обсудили особенности формирования педагогической техники и технологии молодого преподавателя. Доклады представили профессора кафедры профессионального образования КУРО Юрий Шаронин и Ирина Сковородкина.

\"Одним из форматов взаимодействия стала «Школа молодого педагога», в которой приняли участие победители и призеры региональных этапов Всероссийского конкурса «Мастер года». Помимо участия в образовательных и дискуссионных мероприятиях, участники выполняли творческие задания, направленные на профессиональное становление педагогов\", - добавили в министерстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил выпускников школы в Реутове. Он пожелал им успешной сдачи экзаменов и поступления в вузы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Образование
31 мая 2024, 17:55
Срок оплаты по госконтрактам сократился на 5% за год в Подмосковье
Главное контрольное управление Московской области
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Оплачивать выполненные государственные контракты стали быстрее в Подмосковье. Данные озвучили в Мособлконтроле.

За пять месяцев 2024 года средний срок оплаты по контрактам составил 1,9 рабочего дня. Это на 5% лучше, чем было в 2023-м. Заказчики Подмосковья выполняют свои обязательство перед исполнителями значимо быстрее нормативного срока (не более семи рабочих дней с даты подписания документа о приемке).

Непрерывно улучшать показатели исполнения контрактов позволяют цифровые технологии. Работа в этом направлении продолжается.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Образование
31 мая 2024, 17:45
Жители Балашихи смогут пройти осмотр в передвижном акушерском пункте 1 июня
Балашихинская больница
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Жители Балашихи разного возраста смогут пройти медицинский осмотр в передвижном фельдшерско-акушерском пункте в эту субботу. ФАП будет работать с 11:00 до 16:00 возле ледового дворца «Арена Балашиха».

Для того, чтобы пройти обследование, понадобится взять паспорт и полис ОМС.

«Жителей будут ждать терапевт и медицинская сестра поликлиники № 1. Сделаем анализ крови на сахар и холестерин, ЭКГ, измерим внутриглазное и артериальное давление, вес. По результатам обследования врач даст рекомендации и при необходимости направит к специалистам», - рассказала заведующая поликлиникой № 1 Ирина Раглинская.

Жителям в возрасте от 18 до 39 лет диспансеризацию рекомендуется проходить раз в три года, а после 40 делать это нужно уже каждый год.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Поликлиники Балашиха Диспансеризация
31 мая 2024, 17:42
Международный парусный турнир Tenzor International Cup стартовал в Подмосковье
Автор фото Елена Разина
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Первый гоночный день первого этапа международного парусного турнира Tenzor International Cup стартовал в Подмосковье. В нем приняли участие 30 команд и 125 яхтсменов из шести стран, в том числе девять участников Олимпийских игр и более 15 поделителей и призеров чемпионата мира и Европы.

Как рассказали в подмосковном Минкультуры, участники соревновались в динамичных гонках с пересадками на спортивных яхтах класса MX700. В состав жюри вошли 10 экспертов международного уровня под руководством Анны Деяновой. ПО результатам турнира 2 июня определят победителей и призеров, а также разыграют специальные номинации.

В ведомстве напомнили, что первый этап регаты посвятили памяти первого председателя президиума Всероссийской Федерации парусного спорта Игоря Ченцова. При его участии в России прошли десятки крупных народных соревнований и семинаров.

Турнир проводят в России с 2020 года, а в 2022 году он получил звание международного. В этом голу призовой фонд составит два миллиона рублей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены

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