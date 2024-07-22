22 июля 2024, 23:28

Администрация Лобни провела прием жителей по вопросам содержания территорий

Телеканал «360»
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В Лобне состоялся прием жителей по вопросам содержания территорий. В нем приняли участие глава Лобни Анна Кротова, депутат Госдумы Алла Полякова и заместитель председателя Правительства, министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Темы обсуждения касались ремонта детских площадок, установки дополнительных мусорных контейнеров и оплаты за вывоз ТКО.

Жители выразили свои предложения по улучшению состояния территорий. Некоторые вопросы были решены оперативно, что подчеркивает эффективность работы общественных приемных. Участники отметили важность общения и понимания между властью и гражданами для успешного решения проблем.

Такие мероприятия не только помогают находить оперативные решения, но и способствуют улучшению коммуникации между властью и населением, что является ключевым фактором для создания благоприятной среды для жизни и развития общества.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Лобня
22 июля 2024, 23:53
Вечер живой музыки прошел в парке «Кривякино» в Воскресенске
Телеканал «360»
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Концерт живой инструментальной музыки состоялся в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске. На нем в рамках проекта «От классики до джаза» выступили солист Коломенской филармонии Юрий Меркулов и ансамбль народных инструментов «Музыкальный экспресс».

Идея проекта принадлежит Жанне Мишиной, которая отметила, что в этом году на сцене парка выступят коллективы не только из Московской области, но и из других регионов.

Руководитель ансамбля Ольга Лоткова подчеркнула, что «Музыкальный экспресс» имеет богатый репертуар, который включает как обработки народной музыки, так и произведения современных авторов.

Отметим, что проект «От классики до джаза» продолжает свою успешную работу и готовит для слушателей еще больше приятных сюрпризов. Следите за афишами и приходите в парк, чтобы насладиться живой музыкой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Концерты Воскресенск
22 июля 2024, 23:02
Ежегодный фестиваль «Царская уха» прошел в Луховицах
Телеканал «360»
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На берегах Оки в Луховицах уже 11-й раз прошел гастрономический фестиваль «Царская уха». Тысячи туристов из Подмосковья и других регионов России съехались, чтобы попробовать это великолепное блюдо. Секретный ингредиент рецепта — соленые огурцы, которые добавляют неповторимый вкус.

Шеф-повар Виталий Негуляев из поселка Белоомут порадовал гостей фестиваля своим фирменным рецептом ухи «царский». Он раскрыл секрет: бульон для ухи не из рыбы, а из петуха, что добавляет особенный вкус и насыщенность. Процесс приготовления длится около пяти часов.

После того как гости насладились ухой, организаторы предложили им разнообразные развлечения: концерты, мастер-классы, ярмарку, катание на лошадях.

Глава Луховиц Сергей Тимохин отметил, что фестиваль «Царская уха» стал одним из самых популярных в Подмосковье. Более пяти тысяч человек традиционно посещают это мероприятие.

Этот гастрономический праздник предоставил возможность окунуться в атмосферу культуры и традиций, которые делают русскую кухню такой уникальной и привлекательной для всех ценителей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о летнем событийном туризме в Подмосковье.

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Фестивали Луховицы
22 июля 2024, 22:44
«С ребятами все хорошо». Воробьев рассказал о поисках детей в Северной Осетии
Пресс-служба губернатора Московской области
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Туристическая группа с 10 детьми из Долгопрудного, которая потерялась в Северной Осетии, вышла на связь. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

«С ребятами все хорошо. Они живы и здоровы», - написал глава региона.

По его словам, дети сейчас отдыхают в палаточном лагере вместе со своим руководителем. Группа отметилась в МЧС чуть позже запланированного по графику времени, из-за этого возникла нештатная ситуация.

«На поиски ребят выдвинулись две группы спасателей Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России. Спасибо им большое за оперативность и помощь!» - поблагодарил спасателей губернатор.

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Спасатели Дети Андрей Воробьев Долгопрудный
22 июля 2024, 22:40
День села Анискино отметили в Лосино-Петровском округе
Медиасток.рф
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День села Анискино городского округа Лосино-Петровский отметили праздничным концертом. Глава Сергей Джеглав лично поздравил жителей с праздником и вручил активистам благодарственные письма и подарки.

Программа праздника была обширной и насыщенной. Так, дети поучаствовали в играх и мастер-классах, гости могли насладиться кулинарными угощениями, а концертные выступления творческих коллективов порадовали всех присутствующих.

День села в стал еще одним шагом к укреплению дружбы и взаимопонимания между жителями, инициировав новые яркие встречи и праздники.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о летнем событийном туризме в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Лосино-Петровский

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