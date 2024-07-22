Администрация Лобни провела прием жителей по вопросам содержания территорий

Концерт живой инструментальной музыки состоялся в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске. На нем в рамках проекта «От классики до джаза» выступили солист Коломенской филармонии Юрий Меркулов и ансамбль народных инструментов «Музыкальный экспресс».

Идея проекта принадлежит Жанне Мишиной, которая отметила, что в этом году на сцене парка выступят коллективы не только из Московской области, но и из других регионов.

Руководитель ансамбля Ольга Лоткова подчеркнула, что «Музыкальный экспресс» имеет богатый репертуар, который включает как обработки народной музыки, так и произведения современных авторов.

Отметим, что проект «От классики до джаза» продолжает свою успешную работу и готовит для слушателей еще больше приятных сюрпризов. Следите за афишами и приходите в парк, чтобы насладиться живой музыкой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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