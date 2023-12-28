Администрация Лобни передала три машины городской больнице для выездов к пациентам

Теперь врачам стало проще добираться до пациентов, которые очень часто из-за высокой температуры не могут сами прийти в поликлинику.

«Количество респираторных вирусных заболеваний выросло в разы, и в этом плане очень хочется поблагодарить администрацию городского округа Лобня за помощь в предоставлении транспорта. Это был пиковый день, когда заместители главы города отдали нам три машины. Это позволило нам обработать порядка 400 вызовов», - рассказала главный врач Лобненской центральной городской больницы Виктория Тен.

Те, кто поставил прививку от гриппа, переносят инфекцию гораздо легче, а порой даже незаметно для себя. Если же прививки нет, необходимо быть максимально осторожным: не переохлаждаться, укреплять иммунитет, тщательно мыть руки и носить маску в местах, где собирается много людей.

«Заболеваемость по сравнению с осенним периодом повысилась в 2,5 раза. Если брать статистику, то за прошлую неделю мы обслужили более 800 пациентов на дому, и в полтора раза больше стало пациентов в поликлинике, в кабинете неотложной помощи», - сказал заведующий городской поликлиникой № 1 Махир Алиев.

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