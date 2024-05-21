21 мая 2024, 22:30

Администрация Лобни передала гуманитарную помощь для госпиталя в Бахмуте

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Администрация городского округа Лобня передала гуманитарную помощь для госпиталя в Бахмуте. Ее доставят участники общественной организации «Боевое братство».

В Лобне активно помогают участникам специальной военной операции и их семьям. Жители города собирают гуманитарную помощь, делают маскировочные сети и окопные свечи.

В городе работает Центр поддержки участников Специальной военной операции и их семей. Он находится по адресу: ул. Мирная, 13 к2. Телефон для справок: +7 901 785 105 9.

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Лобня Военные
21 мая 2024, 22:10
Глава Лобни встретилась с жителями города на выездной встрече
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В городском округе Лобня состоялся очередной прием жителей на выездной администрации. Встреча прошла во дворе дома № 6 по улице Чехова.

На вопросы жителей ответили представители профильных служб, обслуживающих организаций и глава муниципалитета Анна Кротова.

«Это повторный прием по данному адресу. Мы вернулись по просьбам жителей. После первой встречи, которая прошла четвертого мая, удалось решить основные проблемы», - отметила Анна Кротова.

У дома № 6 на улице Чехова после ремонтных работ благоустроили территорию, отремонтировали входную группу, очистили и продезинфицировали подвал, а также провели дератизацию контейнерной площадки.

По адресу Чехова, 10 отремонтировали тепловые камеры и выполнили локальное утепление швов.

Кроме того, по просьбам жителей в микрорайоне запустили автобусный маршрут № 2 в обратном направлении и установили знаки остановки «Школа № 8» у дома № 12 по улице Чехова.

На новой встрече обсуждались локальные вопросы. В частности, жители дома № 2/2 на улице Ленина обратились с жалобой на сквозной проезд и стихийную парковку во дворе. В настоящее время разрабатывается проект организации движения.

По просьбе жителей дома № 10 будет укреплен пандус для маломобильных граждан. Также жители выразили обеспокоенность состоянием детской площадки. В ближайшее время ее благоустроят и покрасят. В 2026 году планируется установка новой детской площадки.

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ЖКХ Лобня Ремонтные работы
21 мая 2024, 21:48
Народные тропы благоустроили в Воскресенске
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В Воскресенске завершается обустройство «народных троп». Подрядчик сдал работы раньше срока, сейчас проводятся лабораторные исследования качества асфальтового покрытия.

Городской округ Воскресенск завершает благоустройство пешеходных дорожек, по которым жители сокращают путь к важным объектам. Проект получил название «народные тропы».

«Началась приемка пешеходных коммуникаций. На территории округа обустроено восемь таких дорожек. Подрядчик сдал работы раньше установленного срока. Сейчас проводятся лабораторные исследования качества асфальтового покрытия», - сообщил заместитель главы городского округа Воскресенск Олег Илюшин.

В общей сложности в муниципалитете заасфальтировано 583 квадратных метра.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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Благоустройство ЖКХ Воскресенск
21 мая 2024, 20:57
Жителей Подольска наградили за спасение людей из упавшего в Мойку автобуса
Телеканал «360»
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Жителей городского округа Подольск наградили за спасение пострадавших после дорожно-транспортного происшествия с автобусом в Петербурге. Недавно общественный транспорт протаранил ограждение моста и упал в реку Мойку.

Трагедия случилась 10 мая на глазах жителей подмосковного Подольска Олега и Матвея Титуниных, которые отправились на речную прогулку в Петербурге. Отец и сын в числе первых спасали пострадавших.

«Мои первые слова были, я сказал капитану лодки, чтобы мы сразу подплывали к этому автобусу. Он затонул за 2-3 секунды. Он уже был без лобового стекла, выбил его, пока сносил столбы», - рассказал Матвей Титунин.

Автобус проломил ограждение Поцелуева моста, упал в реку и начал тонуть. В нем находились 21 пассажир, девять из них подняли спасатели, лишь некоторые выбрались самостоятельно. Всего погибло семь человек. Олег спас дедушку, который в аварии потерял свою жену.

«Мы спасли, вытащили из воды дедушку 64-летнего, я за одежду вытащил на катер, а сын с ним поговорил, чтобы он не молчал и не впал в какое-то другое состояние», - поделился Олег Титунин.

Семью Титуниных наградил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он вручил им знак отличия «За доблесть в спасении». Другую награду в Подольске отец и сын получили от главы города Григория Артамонова.

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Подольск Награды Автобус упал в Мойку в Петербурге
21 мая 2024, 20:27
Центр «Дружба» в Мытищах стал точкой притяжения иудейской общины
Телеканал «360»
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Побыть у Стены Плача, не выезжая из Подмосковья, можно в Мытищах. Чуть больше года назад там открылся культурный центр «Дружба», ставший точкой притяжения и кристаллизации иудейской общины.

При этом возник он по желанию общины, так происходит и с синагогами, которые появляются исключительно за счет увеличения количества прихожан.

«Нельзя насаживать сверху, ничего не будет работать, но когда люди сами понимают, что им это нужно, когда люди объединяются, когда люди хотят, они сами организуются и двигаются. <…> 10 лет назад мы объединились чтобы построить синагогу, никто не думал строить центр», - рассказал раввин еврейской общины Йоханан Косенко.

Сейчас тут не только молельный зал, а также расположены магазин, спортклуб, большая парковая территория. Это место, где можно не только встретиться, поговорить, обсудить какие-то проблемы, но и просто провести время в окружении близких.

Вообще члены общины отмечают, что современная Россия усилиями всех членов общества стала одним из самых гостеприимных, добрых и безопасных мест.

«Отец небесный он для всех одинаковый и мы обязаны дружить, не только обязаны. Мы можем дружить, потому что легко найти общий язык, если ты веришь, что это единственный вариант. Плюс я живу в стране, где я чувствую себя комфортно, уверенно, даже не говорю о безопасности. Просто мы любим всех и дружим со всеми, и мы чувствуем, что это обоюдно», - поделился главный раввин России Берл Лазар.

Наверное, поэтому центр и назвали «Дружбой». К слову, именно тягу к диалогу и взаимопомощи отметили и гости новой точки культурного и духовного роста.

«На протяжении очень многих лет вы вместе со своими коллегами, которые присутствуют здесь, всегда находите возможность оказать поддержку и помощь, ответить на разные вопросы. Сделать добрый поступок в отношении очень многих людей», - подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Центр в Мытищах объединил 350 семей. В целом Подмосковье на втором месте по количеству иудеев среди регионов страны. И задача московской области, чтобы в рамках добрососедства все, несмотря на разные взгляды на жизнь, чувствовали себя частью одного целого.

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Мытищи

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