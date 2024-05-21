Администрация Лобни передала гуманитарную помощь для госпиталя в Бахмуте

В городском округе Лобня состоялся очередной прием жителей на выездной администрации. Встреча прошла во дворе дома № 6 по улице Чехова.

На вопросы жителей ответили представители профильных служб, обслуживающих организаций и глава муниципалитета Анна Кротова.

«Это повторный прием по данному адресу. Мы вернулись по просьбам жителей. После первой встречи, которая прошла четвертого мая, удалось решить основные проблемы», - отметила Анна Кротова.

У дома № 6 на улице Чехова после ремонтных работ благоустроили территорию, отремонтировали входную группу, очистили и продезинфицировали подвал, а также провели дератизацию контейнерной площадки.

По адресу Чехова, 10 отремонтировали тепловые камеры и выполнили локальное утепление швов.

Кроме того, по просьбам жителей в микрорайоне запустили автобусный маршрут № 2 в обратном направлении и установили знаки остановки «Школа № 8» у дома № 12 по улице Чехова.

На новой встрече обсуждались локальные вопросы. В частности, жители дома № 2/2 на улице Ленина обратились с жалобой на сквозной проезд и стихийную парковку во дворе. В настоящее время разрабатывается проект организации движения.

По просьбе жителей дома № 10 будет укреплен пандус для маломобильных граждан. Также жители выразили обеспокоенность состоянием детской площадки. В ближайшее время ее благоустроят и покрасят. В 2026 году планируется установка новой детской площадки.

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