16 ноября 2024, 15:50

Администрация Ленинского округа провела прием жителей в Измайлове

Телеканал «360»
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Специалисты администрации Ленинского округа встретились с жителями поселка Измайлово. На вопросы участников ответил и глава округа Станислав Каторов.

Второй этап встречи - диалог с главой Ленинского округа Станиславом Каторовым. Он рассказал, что в муниципалитете появляются новые объекты здравоохранения, отделения почты и банкоматы. Одна из главных тем - строительство школ. Потребность в общем образовании есть у 42 тысяч жителей, в то время как нормативно обеспечиваются только 24 тысяч человек.

«Плотно подходим к вводу новых школ. В этом году мы рассчитываем ввести более 6,5 тысяч мест. Уже более 3,5 тысяч мы ввели к 1 сентября. Например, школу в Южной Битце, которую строили по государственной программе, также школу в жилом комплексе „Восточное Бутово“ и пристройку на 237 мест в Молокове, которую восемь лет не могли достроить, но настойчиво попросили подрядчика и ввели», - рассказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Жители уточнили, что необходимо настроить транспортное сообщение между населенными пунктами, чтобы ученики безопасно и комфортно добирались до образовательных учреждений. Глава округа поручил ответственному ведомству разработать новые маршруты.

«Наша задача - оценить необходимое количество транспортных средств», - добавил Станислав Каторов.

Выездные встречи с населением будут проводить на регулярной основе, чтобы эффективно разрешать проблемы на местах.

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Жители задали специалистам администрации вопросы по состоянию дорог, благоустройству территорий, ЖКХ и здравоохранению.

Обращения поступили от 40 человек. Сергей Волощук пожаловался на то, что в селе Булатниково незаконно отсыпают грунт в районе бывших клубничных полей.

«Самое страшное, что через грунтовые воды все отходы пойдут нам в колодец. Второе - они разбили дорогу, которая в селе была отремонтирована за бюджетные деньги», - сообщил житель села Булатниково Сергей Волощук.

Специалисты администрации отметили, что закажут юридическую оценку.

Ленинский округ
16 ноября 2024, 15:23
Итоги работы по содержанию территорий с 11-15 ноября подвели в Подмосковье
Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
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Инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья подвели итоги работы с 11 по 15 ноября. В «Дайджест чистых дел» вошли уборка мусора, ремонт подъездов, восстановление уличного освещение и другие работы в девяти городских округах региона.

Как рассказали в ведомстве, специалисты установили в Клину малые архитектурные формы около дома № 14 на Бородинском проезде, а в Солнечногорске в деревне Новая убрали мусор на контейнерной площадке. В деревне Молоди в Чехове восстановили разрушенный канализационный колодец на Совхозной улице.

В Одинцове отремонтировали входную группу жилого дома № 15 на улице Михаила Кутузова в поселке ВНИССОК, в Балашихе восстановили уличное освещение во дворе домов № 12 и 13 в микрорайоне Дзержинского.

Также различные работы провели в Серпухове, Фрязино и других городских округах.

Солнечногорск Чехов Работа Балашиха Мусор
16 ноября 2024, 13:45
Этнокультурный форум Ассамблеи народов России прошел в Красногорске
Телеканал «360»
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Первый этнокультурный форум «Россия — симфония народов!» прошел в Московском областном филиале Президентской академии в Красногорске. Организаторами выступили РАНХиГС и Ассамблея народов.

Перед открытием филиал Президентской академии и региональное отделение общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» подписали соглашение. Оно направлено на сотрудничество в сферах патриотического и духовного воспитания молодежи, возрождения историко-культурных традиций России.

«Сегодня мы познакомили студентов с истоками национальных культур. Они прониклись, воодушевились и нас удивили еще больше, потому что они нам показали свои творческие работы, в которых продемонстрировали обряды, традиции и национальные праздники. Мы восхищены проникновением студентов в эту тему», - рассказала председатель регионального отделения общероссийской организации «Ассамблея народов России» в Московской области Татьяна Ключникова.

Студенты академии и представители диаспор организовали стенды с изделиями народных промыслов, также прошел показ национальных костюмов.

«Такие межнациональные фестивали очень важны сегодня, потому что через обмен культурой и национальными традициями мы все больше дружим и сплачиваемся. Мероприятия укрепляют общероссийскую гражданскую идентичность, то есть мы - единый, дружный российский народ», - отметил председатель Московского регионального отделения «Общероссийского объединения корейцев» Александр Пак.

Участники первого этнокультурного форума «Россия - симфония народов!» в Красногорске познакомились с историей, традициями и культурой народов страны: русских, татар, азербайджанцев, корейцев, евреев, дагестанцев, казахов и многих других. Организаторы приняли решение сделать его традиционным и в следующем году пригласить еще больше представителей национальных объединений.

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Красногорск
16 ноября 2024, 12:59
Сборная Подмосковья выиграла золото на чемпионате России по акробатике
Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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Подмосковная сборная выиграла золотую медаль в командном чемпионате России по спортивной акробатике. В турнире, который прошел с 10 по 15 ноября в Великом Новгороде, приняли участие 161 спортсмен из 15 регионов России.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, победителями и призерами стали 21 подмосковный спортсмен, которые соревновались в индивидуальном зачете и в составе пар, троек и четверок.

В командных соревнованиях выступали пары Дарья Ширяева и Екатерина Грошеч, Иван Гавриков и Мирослав Гулаков; смешанная пара - Анелия Сахвалиева и Кирилл Чипизубов; тройка - Амина Маденова, Иванна Мельникова и Арина Шишкина, и четверка - Вячеслав Чеботарев, Артем Авдеев, Егор Рындин и Тимофей Александров.

Пары Варвара Рогулева и Юлия Литвинкова и Светлана Филипьева и Василиса Гаврилина выиграли в личных состязаниях. Призерами чемпионата стали мужская пара Артура Кованова и Родиона Калинина и смешанная пара Вадима Каримова и Полины Шалягиной.

Соревнования проводились в соответствии с целями федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

Спортсмены Награды Золото
16 ноября 2024, 12:33
Шахматный турнир «Мемориал Юрия Дохояна» начался в Подмосковье
Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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Шахматный турнир «Мемориал Юрия Дохояна» начался в музее-заповеднике «Горки Ленинские». В соревнованиях принимают участие более 500 спортсменов разных возрастов.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, открыл турнир президент Федерации шахмат Подмосковья Сергей Карякин.

«Это турнир особенный, потому что мы чтим память известного шахматного тренера Юрия Рафаэловича Дохояна, который был тренером многих чемпионов мира. Турнир открыт для всех возрастов - от 4−5 лет до самых взрослых», - отметил Карякин.

Он предложил сделать «Горки Ленинские» основной площадкой шахматного турнира в один из своих визитов.

«Сергей Александрович Карякин приезжал к нам, проводил сеанс одновременной игры. И тогда мы приняли решение собрать здесь большое количество людей, провести фестиваль и открыть на базе музея-заповедника шахматный клуб», - рассказал директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.

В субботу, 15 ноября, состоялись открытый турнир по блицу и соревнования среди детей. Впереди участников ждут открытый турнир по быстрым шахматам и детские соревнования в этой же дисциплине.

Фестиваль проходит с 15 по 17 ноября в соответствии с целями федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

Спортсмены Дети Фестивали

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