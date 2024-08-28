28 августа 2024, 14:37

Администрация и МВД проверят безопасность школ и детсадов в Чехове

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Сотрудники администрации и МВД проверят безопасность школ и детсадов Чехова. Вопрос обсудили на заседании антитеррористической комиссии.

Антитеррористическую защищенность образовательных учреждений и дополнительные меры для обеспечения их безопасности обсудили на совещании глава городского округа Чехов Михаил Собакин и представители силовых структур.

Проверку 86 учебных учреждений проведут сотрудники управления образования, полиции, Росгвардии и управления безопасности администрации до 30 августа. Особое внимание уделят соблюдению требований антитеррористической защищенности и пожарной безопасности и санитарному состоянию.

Отметим, что во всех образовательных комплексах округа установлены современные системы контроля, видеонаблюдения и оповещения, тревожные кнопки и автоматические системы пожаротушения.

«В этом году ряд учреждений был дополнительно дооснащен. В конце августа и начале сентября в образовательных организациях будут проведены всероссийские учения, целью которых станет отработка практических навыков сотрудников и учащихся в случае возникновения чрезвычайной ситуации», - добавил глава муниципалитета Михаил Собакин.

Кроме того, в День знаний за безопасностью детей в округе будут следить более 100 сотрудников правоохранительных органов.

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Чехов Полиция Образование
28 августа 2024, 15:18
Парк школьных автобусов пополнился новым транспортным средством в Чехове
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Новый автобус закупили для перевозки детей в Чехове. Всего в учебному году школьные автобусы будут перевозить почти 1000 ребят округа.

Транспортное средство, поступившее в округ, осмотрели глава городского округа Чехов Михаил Собакин, начальник ГАИ ОМВД по городскому округу Сергей Захаров и представители компании, обслуживающей школьные автобусы.

До этого автомобиль прошел тщательную проверку. Специалисты оценили наличие технического осмотра, тахографа, спутниковой навигации, а также подключение к системе мониторинга. После такие осмотры будут проводить дважды в год.

Новый автобус стал 15-м в парке школьных транспортных средств Чехова. Он будет возить детей из Манушкинской школы.

Всего в новом учебном году школьные автобусы будут перевозить 988 детей из девяти школ Чехова: гимназии № 2, средних школ № 8, 9 и 10, лицея № 4 в селе Манушкино, средней школы № 3 села Дубна и № 10 села Троицкое, Нерастанновской и Любучанской средних школ.

Отметим, что по Подмосковью будут курсировать 552 школьных автобуса. Из которых 75 - совершенно новые, приобретенные при поддержке Минпромторга.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Чехов Автобусы
28 августа 2024, 15:06
Три школы Чехова вошли в 100 лучших образовательных учреждений Подмосковья
Медиасток.рф
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Школа № 10, гимназии № 2 и № 7 в Чехове вошли в первую сотню лучших учебных учреждений Московской области. Итоги работы в сфере образования и подготовку ко Дню знаний обсудили на совещании в администрации округа.

Итоги рейтинга образовательных учреждений Подмосковья подвели на региональной августовской педагогической конференции. Школа № 10 заняла 44 место, гимназия № 7 - 48, а гимназия № 2 - 64.

На совещании также обсудили тему оказания гумпомощи бойцам СВО, подвели итоги выезда в деревню Радутино, где определили план работ по укреплению плотины на реке Теменка для того, чтобы паводок прошел без аварий. Капитально сооружение отремонтируют в следующем году.

Сотрудники администрации анонсировали оперативное городское совещание и выезд в микрорайон Ровки на этой неделе. Параллельно специалисты продолжают проверять содержание дворов и общественных пространств, готовят округ к отопительному сезону.

Также в выходные во всех Домах культуры Чехова пройдет День открытых дверй. А в городском парке состоится фестиваль «Парк знаний».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Школы Чехов
28 августа 2024, 14:36
Более 100 человек прошли обучение в школах паллиативной помощи в Подмосковье
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В 11 округах Московской области работают школы паллиативного пациента, где более 100 человек прошли обучение по уходу за тяжелобольными. Родственники пациентов или социальные работники могут бесплатно посещать занятия.

«Как правило, паллиативные пациенты нуждаются в регулярном уходе. Благодаря работе таких школ мы можем помочь родственникам создать дома комфортные условия для паллиативного больного, обучить основам ухода», - сообщил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Отмечается, что школы действуют в больницах Егорьевска, Ступина, Коломны, Зарайска, Каширы, Воскресенска, Луховиц, Клина, Химок, Красногорска и Солнечногорска. До конца года такие школы планируется открыть во всех округах Подмосковья. Ознакомиться с графиком и темами занятий можно на портале паллиативной помощи.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Врачи Медицина
28 августа 2024, 13:04
Компания из Черноголовки наладила экспорт синтетического сапфира в Корею
Фонд поддержки ВЭД МО
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Производитель искусственного сапфира «РОСТОКС-Н» из Черноголовки экспортировал в Южную Корею заготовки из корунда. Сумма контракта превысила 60 тысяч долларов США, рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Подписать контракт на экспорт удалось при участии Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. Компании помогли представить себя на международной выставке Maktek Eurasia, где товаром заинтересовались партнеры из Южной Кореи. Производитель продукции для стоматологии будет закупать у подмосковной компании заготовки из искусственного корунда.

Узнать о будущих международных выставках можно на сайте exportmo.ru. Участвовать в мероприятиях помогает, в том числе и материально, Фонд поддержки ВЭД.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Экспорт Черноголовка

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