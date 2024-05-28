Администрация Химок провела круглый стол с делегацией из Китая

Участниками делегации из Китая стал председатель ассоциации производителей текстиля в Китае, генеральный директор фабрики Weihai woolen textile group Ltd.Co, председатель общественного совета русско-китайского центра Ли Цзуньлунь, генеральный директор русско-китайского центра развития деловых и культурных коммуникаций The Bridge Пшевски Юлия и солистка Пекинской оперы города Циндао Янг Янфэй.

«Рассказал гостям о том, чем занимаются местные предприниматели и как можно организовать общую работу. Кроме того, продуктивно обсудили планируемый предпринимательский форум, на котором делегация из Китая лично сможет познакомиться с предпринимателями и обсудить возможное партнерство», - отметил Артур Каримов.

Бизнес-форум «Россия-Китай» также стал темой для обсуждения за круглым столом. Его проведут в усадьбе Середниково в Химках 29 мая. Участники встречи познакомятся с членами китайской делегации и посетят экскурсию по усадьбе. Программа включает как официальные заседания, так и развлекательную часть.

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