Администрация Химок и Музей Победы подписали соглашение о сотрудничестве

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Взаимодействие расширит возможности патриотического воспитания детей в городском округе. Студентов и школьников будут больше вовлекать в социально полезную деятельность.

«Музей Победы - это то место, где каждый пришедший сюда задумается, осознает и поймет, что героизм, стойкость, сила, мужество и воля народа, объединившегося против врага, делает нашу Россию непобедимой», - заявил замдиректора музея вице-адмирал Федор Смуглин.

Участникам встречи презентовали проект «Школьный музей Победы», который уже объединил более 1,5 тысячи школьных музеев из 88 регионов России и Белоруссии. Также для директоров школ и их советников по воспитанию провели экскурсию «Подвиг народа».

«Музей Победы готов быть партнером во многих начинаниях. У нас есть очень много разных проектов: „Главные детские песни“, различные конкурсы и школьный музей Победы. В течение пяти лет мы находим новые форматы взаимодействия с образовательными организациями нашей страны», - рассказала руководитель детского центра музея Елена Слесаренко.

На мероприятии напомнили об открытом в сентябре в Химках Центре патриотического воспитания. На днях в нем провели урок мужества.

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