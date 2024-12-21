Администрация Фрязина провела выездной прием жителей в лицее

На вопросы жителей ответили глава округа Дмитрий Воробьев, его заместители, начальники управлений и представители ресурсоснабжающих организаций.

Жители интересовались жилищно-коммунальным хозяйством, градостроительством, организацией дорожного движения, взаимодействием с управляющими компаниями.

Отдельное внимание уделили экологии. Жители частного сектора с улиц Дачная и Матросова обратились к главе по вопросам загрязнения воздуха. По данной проблеме активно идет работа с профильными службами и Министерством экологии Московской области.

«Хочу отметить, что это 12-я выездная администрация. Это крайняя, которую мы проводим в этом году. Поступило к нам более 500 обращений жителей, порядка 150-ти стояло на контроле, и мы их все закрыли», - сказал глава Фрязина Дмитрий Воробьев.

В выездной администрации приняли участие 40 человек. Дмитрий Воробьев поблагодарил каждого фрязинца за участие и неравнодушное отношение к родному городу.