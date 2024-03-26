Администрация Дубны обыграла в волейбол сборную крупнейшей компании по производству голограмм

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В прошлом году представители администрации одержали победу в матче, а в этом году в турнире НПО «Криптен» стремилось к реваншу.

«У нас здесь тоже работа в команде. Утверждена расстановка, задачи ясны», - рассказал стратегию капитан волейбольной команды администрации, заместитель главы городского округа Дубна Павел Гришин.

В Первенстве города по волейболу принимали участие 13 команд. Этот вид спорта пользуется особой популярность в Дубне как среди взрослых, так и детей.

Капитан волейбольной команды НПО «Криптен» Вадим Гоньков подчеркнул, что занятия спортом после работы способствуют объединению коллектива, укрепляют отношения между людьми и создают хорошую здоровую атмосферу в целом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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