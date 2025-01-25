Администрация Дмитровского округа встретилась с жителями села Внуково

На вопросы жителей отвечал глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин, его заместители, а также сотрудники Дмитровской прокуратуры, Инспекции Федеральной налоговой службы по Дмитровскому муниципальному округу, Роспотребнадзора, многофункционального центра и других служб.

Так, собравшиеся обратились к руководителю муниципалитета с просьбой установить новую детскую площадку. Иван Курданин обещал помочь.

Председателя садового некоммерческого товарищества «Текстильщик» Василия Линцова волнует проблема организации подъездной дороги к населенному пункту, в котором свыше 80-ти участков. Большинство семей проживают там круглый год, а до дома добираются по временной дороге. Руководитель муниципалитета пообещал лично приехать в садовое товарищество, осмотреть его и посодействовать в решении этого вопроса.

«Мы хотим, чтобы администрация взяла муниципальную дорогу полноценно на свой баланс, чтобы ее чистили, ухаживали за ней, посыпали в нужное время, окашивали, чтобы сделали освещение», - сказал председатель садового некоммерческого товарищества «Текстильщик» Василий Линцов.

Отметим, что встречи формате «выездной администрации» проходят по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Такая практика приносит положительные результаты. В прошлом году в Дмитровском муниципальном округе организовали 23 таких мероприятия, где обсуждали важные для жителей темы: очистка ремонт дорог и социально-значимых объектов, работа общественного транспорта, благоустройство и другие. Все вопросы взяли в работу.