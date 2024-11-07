07 ноября 2024, 14:06

Администрация Дмитрова провела встречу на трубном заводе «Вилсен»

Пресс-служба администрации г.о. Дмитров
Читайте нас в: Google Новости

Представители администрации Дмитровского округа и торгово-промышленных палат Москвы и Мытищ посетили завод «ВИЛСЕН». На встрече с сотрудниками предприятия обсудили планы по расширению производства и продвижению продукции.

Завод выпускает алюминиевые и ламинатные тубы, которые используются для упаковки красок, бытовой химии и других химически активных веществ. В ближайших планах - запуск новой производственной линии, что позволит значительно расширить возможности изготовления.

Особое внимание во время встречи уделили вопросам взаимодействия с администрацией округа и ТПП, обсуждали стратегии по продвижению продукции на внешних рынках, а также условия сотрудничества с ресурсоснабжающими организациями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Заводы Дмитров
07 ноября 2024, 14:44
Благоустройство сквера в центре Ногинска завершится к концу ноября
Читайте нас в: Google Новости
Благоустройство сквера в Ногинске идет по графику. Строители приступили к подготовке пешеходной зоны с остановками общественного транспорта. Все работы в сквере Ногина должны завершится 30 ноября.

Благоустройство общественного пространства в центре Ногинска началось в октябре. Были демонтированы старые конструкции, малые архитектурные формы. Сейчас строители приступили к укладке плитки и установке бордюров. До конца недели планируется открыть пешеходную зону, где располагаются места остановки маршрутного транспорта.

Позже строители приступят к высадке кустарников и деревьев, обновят клумбы перед памятником Виктора Ногину. Местонахождение памятника революционера и политического деятеля останется прежним. По периметру и внутри сквера будут установлены 27 опор освещения, камеры видеонаблюдения «Безопасный регион», чтобы жители и гости Богородского округа чувствовали себя комфортно и безопасно. Здесь установят дополнительно скамейки и урны. Работы планируется завершить в срок до 30 ноября.

Все работы и проект благоустройства сквера обсуждались и находится под контролем местных жителей. В конце мая прошли общественные обсуждения в очном формате. В ходе открытого заседания поступили предложения и замечания по проекту, которые были учтены при проведении работ..

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что еще 29 общественных территорий благоустроят в Подмосковье до конца года. Это парки, скверы и пешеходные зоны, которые превратятся в комфортные зоны отдыха. Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Богородский
07 ноября 2024, 14:14
Подготовку к уборке от снега дорог и дворов завершили в Наро-Фоминске
Пресс-служба администрации г.о. Наро-Фоминск
Читайте нас в: Google Новости
Наро-Фоминский городской округ готов к зимнему сезону. Для уборки дорог и дворов задействуют более 150 единиц техники.

На территории округа расположено 1358 километров дорог, включая федеральные, региональные и местные. В зимний период уборка будет осуществляться с помощью 58 единиц специализированной техники и 106 рабочих. Среди них - комбинированные дорожные машины, тракторы, погрузчики, автогрейдеры и самосвалы.

План по уборке дорог формируется с учетом погодных условий. Уборка дворов будет проходить регулярно. За ее выполнением можно будет следить через специальную программу. На Яндекс-картах отображается местоположение техники и ее движение, а при наведении на иконки можно увидеть тип и номер машины.

Кроме того, рабочие получили задачу на ручную уборку снега. Весь процесс будет контролироваться для обеспечения комфортных условий в зимний период.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Наро-Фоминск ЖКХ
07 ноября 2024, 14:07
Экскурсию на производство упаковки провели для школьников в Лобне
Пресс-служба администрации г.о. Лобня
Читайте нас в: Google Новости
Учащиеся из школ № 2 и № 7 побывали на фабрике «Упаковочные системы». Ребята узнали о профессиях, которые востребованы на предприятии.

Фабрика уже более 15 лет является ведущим производителем материала для производства комбинированной картонной упаковки для напитков и молочных продуктов. Специалисты «Упаковочных систем» обслуживают автоматизированные линии на предприятиях партнеров, а также консультируют производителей продуктов питания по разработке брендов и маркетинговых стратегий.

Школьникам рассказали много интересных фактов об истории предприятия, показали цеха фабрики и процесс производства.

Экскурсия состоялась в рамках профориентационного проекта «Билет в будущее». Такие мероприятия помогают подрастающему поколению как можно раньше определиться со своей будущей специальностью.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Экскурсии Школьники
07 ноября 2024, 14:06
Количество жалоб на работу ЖКХ снизилось в Подмосковье на 7% за неделю
Министерство ЖКХ Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Сотрудники Коммунальных систем Подмосковья приняли свыше 350 обращений жителей за семь дней. Это на 7% меньше, чем неделей ранее.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, количество обращений снизилось благодаря оперативному реагированию на жалобы.

На минувшей неделе 154 заявки поступило в электронном виде. Чаще всего жители сообщали о перебоях с подачей холодной и горячей воды. На эту тему прислали 133 обращений. Еще девять касались теплоснабжения и восемь - водоотведения.

Сотрудники ведомства также отработали свыше 200 прямых обращений от жителей и управляющих компаний. Более 70% из них были связаны с засорами на внутриквартальных сетях.

«Мы стремимся к повышению качества наших услуг и прозрачности работы, оперативно реагируя на запросы граждан. Снижение количества обращений на 7 % - это результат не только улучшения инфраструктуры, но и уверенности жителей в быстром реагировании на их вопросы и потребности», - отметил министр Антон Велиховский.

На сегодняшний день 92% всех заявок уже выполнили, остальные находятся в работе.

ЖКХ

Новости по теме