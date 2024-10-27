27 октября 2024, 21:03

Администрация Чехова встретилась с жителями села Троицкое

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Село Троицкое вместе со специалистами администрации посетил глава городского округа Чехов Михаил Собакин. Они встретились с жителями и ответили на вопросы по благоустройству, строительству дорог и движению общественного транспорта.

Выездная администрация с участием главы городского округа Чехов Михаила Собакина и его коллег прошла в селе Троицкое. На мероприятии обсудили темы запуска дополнительного маршрута общественного транспорта, установки детских игровых площадок и обновления уличного освещения.

Многодетная мама Татьяна Кордикова из деревни Сидориха обратилась к руководителю муниципалитета с вопросом о круглогодичном маршруте автобуса от Троицкой школы до деревни.

«Чеховская администрация идет нам на встречу, это не первый мой визит. Я в прошлые года поднимала вопрос обустройства нашей деревни - сделать подъездные пути к участкам многодетных семей, нам сделали прекрасную дорогу, в этом году нам сделали детскую площадку - тоже за это спасибо огромное. То есть администрация слышит», - отметила она.

Староста деревни Сидориха Любовь Ковальчук подняла тему строительства дорог.

«Пришла с вопросом дорог. У нас два участка многодетным семьям, выделены земли. Первый участок у нас, слава Богу, дороги сделали, второй участок у нас вообще без дорог», - поделилась она.

Представители администрации незамедлительно ответили старосте.

«Ко мне на выездной администрации обратилась староста деревни Сидорихи. Попросила оказать содействие в срочном ремонте автомобильных дорог. Заявки принты в работу, в ближайшее время мы все исправим», - сказал заместитель главы городского округа Чехов Алексей Родин.

Выездная встреча длилась почти два часа. Все вопросы приняли во внимание: их оформили в протокол, по каждому заявителям дадут ответы.

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Чехов
27 октября 2024, 20:41
Встречу главы округа и представителя Россетей с жителями провели в Чехове
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В деревне Васькино городского округа Чехов глава муниципалитета и начальник местного отделения Россетей встретились с жителями. На мероприятии обсудили уличное освещение, обновление линий электропередачи и другие вопросы.

На встречу с жителями деревни Васькино прибыли глава городского округа Чехов Михаил Собакин и начальник чеховского отделения Россетей Иван Выскребенцов. Во время дискуссии собравшиеся затронули вопросы освещения улиц, мощности напряжения, замены линий электропередачи и многие другие.

«Я приехала по просьбе жителей, и мы совместно со старостами городского округа составили перечень вопросов и инициатив как к главе, так и руководителю южных сетей Россетей», - сказала староста деревни Карьково Елена Родионова.

Она предложила создать чат, куда войдут представители районных электросетей и старосты. Это поможет оперативно решать возникающие вопросы.

«Очень много моментов, которые необходимо на совещании перед зимой обсудить. Поскольку аварийные ситуации случаются, до строительства энергоцентра они будут, надо это понимать. Надо подстраховаться», - отметила Елена Родионова.

Руководитель муниципалитета Михаил Собакин сразу же ответил на вопрос старосты.

«Есть предложение - действительно создать отдельный чат, как вы и сказали. Просто этот чат, в котором я есть, наложить в чат старост. Поскольку оперативная информация у меня и моих замов есть, которую мы получаем и от Россетей, и от всех остальных», - подчеркнул глава городского округа Чехов Михаил Собакин.

Формат таких выездных встреч высоко оценили местные жители. Подобные мероприятия позволяют присутствующим задать вопрос напрямую и сразу же получить ответ. Такие встречи будут проходить и далее.

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Благоустройство Чехов
27 октября 2024, 20:18
Сельских старост поздравили с их праздником в Чехове
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В городском округе Чехов поздравили сельских старост с профессиональным праздником. Их наградили грамотами, некоторые получили удостоверения доверенного лица жителей.

Сельские старосты объединяют администрацию округа и жителей, помогают в решении вопросов. Заместитель главы городского округа Чехов Ирина Бадалян поздравила их с профессиональным праздником и наградила самых активных.

«Я хочу поблагодарить каждого за то, что вы у нас есть. Пусть и критически иногда подходите, это тоже нужно. Мы вам благодарны, спасибо», - сказала она.

Староста деревни Курниково Александр Скобеев - также в числе награжденных.

«Очень приятно, ну, видимо, заработал, я человек скромный. Но ничего этого не было бы - ни награждения, ни того, что сегодня происходило, - если бы не Михаил Николаевич Собакин и его команда», - подчеркнул он.

В честь праздника старостам вручили и удостоверения доверенного лица жителей.

«Сейчас тенденция к этому идет. Во всех деревнях появляется староста. Хочется с деревней сделать ее более красивой, улучшить. Из-за этого стал старостой. Деревня проголосовала», - поделился староста деревни Чудиново Алексей Трифонов.

Старостам доверяет и администрация, и односельчане. Каждый день они выполняют одну задачу - помогают своему населенному пункту.

«В первую очередь это, конечно, люди. Общение с жителями, помощь нуждающемуся населению. Староста обычно выбирается жителями, и определенное доверие, конечно, нужно заслужить», - сказала староста деревни Бершово Алла Каширская.

Роль старосты важна также в поддержании традиций, культуры и социальной структуры сел и деревень. По инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе создали Ассоциацию старост. В Подмосковье их уже свыше трех тысяч человек.

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Праздники Чехов
27 октября 2024, 19:05
Конкурс непрофессиональных танцевальных коллективов прошел в Волоколамске
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В 13-й раз состоялся конкурс непрофессиональных танцевальных коллективов. Его организовал многофункциональный центр «Молодежное содружество».

Конкурс «Starteen-2024» походит каждый год. Приветственным словом открыла танцевальные состязания глава Волоколамского городского округа Наталья Козлова. Она пожелала участникам честной борьбы.

В этом году коллективы подготовили танцевальные номера в стиле 90-х. Яркий макияж, цветные костюмы и узнаваемые мелодии помогли создать нужную атмосферу.

В тройке лидеров первое место завоевала команда волоколамского филиала Красногорского колледжа «Dance Crew», почетное второе место заняла команда волоколамской средней школы № 3 «Вот Так Могу» и третье место досталось команде Московского областного казачьего института технологий и управления филиала Московского государственного университета технологий и управления имени Разумовского «Mokitu dance club».

Капитан команды «Dance Dreamers» Алина Бойчук завоевала титул «Мисс Starteen-2024», а «Мистером Starteen-2024» стал участник команды «Dance Zone» Иван Захаров. Приз зрительских симпатий достался команде «Just do it».

На мероприятии также выступили приглашенные танцевальные коллективы: студия «Dance Mode», гимнастический клуб «Мои Небеса», а также коллектив образовательного центра «Новая школа».

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Волоколамск конкурсы
27 октября 2024, 17:53
Инвалиды из Подольска победили на чемпионате Подмосковья по армрестлингу
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Чемпионат и первенство Московской области по армрестлингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата провели в поселке Ерино Новомосковского административного округа города Москвы. Участниками состязаний стали 30 спортсменов из семи сборных команд Подмосковья.

В чемпионате и первенстве Московской области по армрестлингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата победила команда армрестлеров из городского округа Подольск. Обладателем почетного второго места стала команда Протвина, команда «Волчья сила» из Истры завоевала третье место.

Первые места в личном зачете заняли спортсмены из Подольска: Араик Гаспарян в весовой категории 90 килограммов, Андрей Фирсов в категории 85 килограммов и выше, Татьяна Вязьмитина в категории 80 килограммов и выше, Николай Паршенков в категории 80 килограммов, Михаил Поздняков в категории 55 килограммов и выше и Елена Казанцева в категории 55 килограммов и выше.

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Спортсмены Подольск Инвалиды

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