Администрация Чехова встретилась с жителями села Троицкое

Выездная администрация с участием главы городского округа Чехов Михаила Собакина и его коллег прошла в селе Троицкое. На мероприятии обсудили темы запуска дополнительного маршрута общественного транспорта, установки детских игровых площадок и обновления уличного освещения.

Многодетная мама Татьяна Кордикова из деревни Сидориха обратилась к руководителю муниципалитета с вопросом о круглогодичном маршруте автобуса от Троицкой школы до деревни.

«Чеховская администрация идет нам на встречу, это не первый мой визит. Я в прошлые года поднимала вопрос обустройства нашей деревни - сделать подъездные пути к участкам многодетных семей, нам сделали прекрасную дорогу, в этом году нам сделали детскую площадку - тоже за это спасибо огромное. То есть администрация слышит», - отметила она.

Староста деревни Сидориха Любовь Ковальчук подняла тему строительства дорог.

«Пришла с вопросом дорог. У нас два участка многодетным семьям, выделены земли. Первый участок у нас, слава Богу, дороги сделали, второй участок у нас вообще без дорог», - поделилась она.

Представители администрации незамедлительно ответили старосте.

«Ко мне на выездной администрации обратилась староста деревни Сидорихи. Попросила оказать содействие в срочном ремонте автомобильных дорог. Заявки принты в работу, в ближайшее время мы все исправим», - сказал заместитель главы городского округа Чехов Алексей Родин.

Выездная встреча длилась почти два часа. Все вопросы приняли во внимание: их оформили в протокол, по каждому заявителям дадут ответы.

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