Администрация Чехова встретилась с жителями поселка Любучаны

Во время обхода комиссия выявила мелкие недочеты в виде не до конца убранного мусора, вкопанных в землю покрышек и ям на дорогах. Их устранят в самое ближайшее время.

«Сегодня до конца дня наведите здесь порядок, пожалуйста. Пока у вас там тележка стоит», - поручил глава городского округа Чехов Михаил Собакин.

Собравшиеся также обсудили проблемы содержания многоквартирных домов, подвалов, кровель и подъездов. Подрядчики проедут по всем адресам, где необходимо промыть канализации, устранить засоры и подтопления.

«Технологический процесс таков, что сначала надо откачать, просушить, а потом уже обрабатывать», - пояснил Михаил Собакин.

На встрече с жителями поселка затронули и вопросы работы канализационной насосной станции, а также очистных сооружений.

«Если текущая управляющая компания, соответственно, справляться не будет, то значит, будем переголосовывать и отдавать в муниципальную службу „Чеховское благоустройство“, которая занимается содержанием прилегающих территорий. Будут тогда уже они заниматься», - сказал руководитель муниципалитета.

По итогам мероприятия все пожелания жителей зафиксировали и взяли на контроль.

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