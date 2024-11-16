Администрация Чехова встретилась с жителями поселка Любучаны
Глава городского округа Михаил Собакин вместе с профильными специалистами проинспектировал качество содержания дворов в поселке Любучаны. Он также побеседовал с местными жителями и ответил на их вопросы.
Во время обхода комиссия выявила мелкие недочеты в виде не до конца убранного мусора, вкопанных в землю покрышек и ям на дорогах. Их устранят в самое ближайшее время.
«Сегодня до конца дня наведите здесь порядок, пожалуйста. Пока у вас там тележка стоит», - поручил глава городского округа Чехов Михаил Собакин.
Собравшиеся также обсудили проблемы содержания многоквартирных домов, подвалов, кровель и подъездов. Подрядчики проедут по всем адресам, где необходимо промыть канализации, устранить засоры и подтопления.
«Технологический процесс таков, что сначала надо откачать, просушить, а потом уже обрабатывать», - пояснил Михаил Собакин.
На встрече с жителями поселка затронули и вопросы работы канализационной насосной станции, а также очистных сооружений.
«Если текущая управляющая компания, соответственно, справляться не будет, то значит, будем переголосовывать и отдавать в муниципальную службу „Чеховское благоустройство“, которая занимается содержанием прилегающих территорий. Будут тогда уже они заниматься», - сказал руководитель муниципалитета.
По итогам мероприятия все пожелания жителей зафиксировали и взяли на контроль.
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