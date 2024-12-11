11 декабря 2024, 13:15

Администрация Чехова провела выездную встречу с жителями села Новый Быт

Телеканал «360»
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Открытые диалоги властей городского округа с каждым жителем продолжаются. В этот раз выездная встреча администрации прошла в селе Новый Быт.⁣⁣⠀

Просьбы жителей касались комплексного благоустройства, ремонта многоквартирных домов, дорог, вопросов здравоохранения, земельно-имущественных отношений и содержания дворов.

Староста деревни Пешково Юрий Кобяков обратился к сотрудникам администрации с просьбой отремонтировать уличное освещение и спилить сухие деревья.

Подобные встречи представителей разных сфер муниципалитета проходят еженедельно. Жители могут сделать запрос устно либо в письменном виде. Каждый заявитель в конце мероприятия обязательно получит ответ.

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«Обещали, что в ближайшее время вопрос будет решен. Это очень хорошая форма работы. Сами понимаете, ехать в Чехов, записываться на прием, ходить по кабинетам, начальников искать - это очень утомительно. А здесь, пожалуйста, каждый человек может прийти со своей проблемой, ее быстро обсудить и оперативно решить», - отметил староста.

Чехов
11 декабря 2024, 13:35
Каток открыли на Советской площади в Чехове
Телеканал «360»
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Выходные дни и предстоящие новогодние каникулы жители Чехова теперь смогут провести на центральном катке. Кататься здесь можно под приятную музыку, а всю площадку оформили в стилистике проекта «Зима в Подмосковье».

Многие горожане пришли на открытие катка целыми семьями. Для них это стало долгожданным событием.

«Мы думали, что каток откроется в конце декабря. Но наша администрация сделала нам подарок. Я думаю, что не одни мы счастливы. Будем ходить на выходных и после школы», - поделилась жительница Чехова Вера Дорогова.

Зрителей ждало красочное выступление спортсменок отделения фигурного катания спортивной школы «Витязь», а также яркое фаер-шоу в исполнении театра огненных легенд «Саламандра».

«Публика здесь просто потрясающая, радушная. Они нас поддерживали, и это еще больше вдохновляло. И мы старались в эту морозную погоду отдать зрителям все, что можем», - рассказали участницы коллектива.

Юным воспитанникам школы «Витязь» вручили карточки хоккеистов. А после началось массовое катание.

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Отдых Чехов
11 декабря 2024, 13:24
Военно-историческая реконструкция боя за Леоново прошла в Чехове
Телеканал «360»
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Традиционно памятные акции, посвященные битве под Москвой, проходят в начале декабря. В память о погибших участники реконструкции возложили цветы к мемориалу.

Отряд поисковиков, юнармейцы, школьники и все желающие прошли по «Тропе памяти» в округе. Они повторили маршрут 17-й и 53-й стрелковых дивизий, а также 26-й танковой бригады. Тогда солдаты выполняли приказ отвлечь противника и занять деревни Тунаево и Леоново.

«5 декабря 1941 года началось контрнаступление советских войск под Москвой. И это событие неразрывно связано с историей нашего городского округа», - отметила заместитель главы Чехова Ольга Щукина.

Местом реконструкции стали кирпичные руины, бывшие ранее стеной школы. В те дни погибли и пропали без вести около 500 воинов и ополченцев, но ценой тяжелых потерь защитникам удалось отстоять столицу и обратить захватчиков вспять.

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Осенью 1941-го года на подступах к Москве развернулись ожесточенные бои, переломившие ход войны и отбросившие фашистов от столицы. Ключевую роль в контрнаступлении советской армии и в первой серьезной победе сыграли бои, проходившие на территории Лопасненской земли.

Чехов История Великая Отечественная война
11 декабря 2024, 12:46
Жители Подмосковья оформили 677 тысяч читательских билетов онлайн с января
Медиасток.рф
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Жители Подмосковья оформили онлайн свыше 677 тысяч электронных читательских билетов с начала года. Всего цифровым сервисом воспользовались более 3,5 миллиона раз.

Как рассказали в Мингосуправления региона, оформить электронный читательский билет, забронировать нужное издание и привязать к аккаунту социальную карту или «Стрелку» можно при помощи сервиса «Библиотеки Подмосковья». Там также можно узнать о событиях и мероприятиях, а также ознакомиться с расписанием и другой полезной информацией.

Самыми популярными направлениями на платформе в этом году стали детская и приключенческая литература, классика и нон-фикшн.

Всего на портале доступно свыше 6,8 миллиона экземпляров книг, которые можно получить в 921 библиотеке области.

Книги
11 декабря 2024, 12:38
Новый стадион открыли в школе № 29 в поселке Зеленый под Ногинском
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Центр образования № 29 в поселке Зеленый Богородского городского округа обрел новый стадион. Он был построен по проекту губернатора Московской области.

Торжественная церемония открытия школьного спортивного стадиона прошла в Центре образования № 29. Теперь футбольное, волейбольное, баскетбольное поля и беговые дорожки доступны не только обучающимся, но и всем жителям микрорайона. Это стало возможным благодаря реализации проекта губернатора Московской области «Открытый школьный стадион».

В праздничном мероприятии участие принял депутат фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Богородского округа Анатолий Лебедев.

«Мы уверены, что новая спортивная площадка станет центром здоровья, гармоничного духовного и физического развития детей и подростков, а для кого-то - первым шагом к олимпийским медалям», - рассказал депутат Анатолий Лебедев.

Жители и ученики школы с нетерпением ждали завершения работ, так как стадион давно стал местом притяжения местных жителей для прогулок и занятий спортом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона. Он также напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Богородский Образование

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