Администрация Чехова провела выездную встречу с жителями поселка Столбового

На выездной прием приехали представители профильных служб, сотрудники администрации, главный врач Чеховской больницы и депутаты Совета депутатов городского округа. Более 60 обращений поступило от жителей рабочего поселка и окрестных населенных пунктов. Основное внимание уделили сфере ЖКХ и организации железнодорожного переезда. Также интересовались ремонтом дорог, состоянием контейнерных площадок и вопросами здравоохранения.

Всем обращения зафиксировали. На часть из них ответили лично, а по некоторым направят письменные ответы. В администрации отметили, что консультацию можно получить в территориальных отделах в селах Троицкое, Новый Быт и Дубна.

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