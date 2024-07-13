Администрация Чехова провела выездной прием в селе Молоди

Читайте нас в:

Началось мероприятие с обхода дворов населенного пункта. После него глава муниципалитета Михаил Собакин указал на недочеты в работе управляющей компании и дал ряд поручений. Они касались уборки мусора, ремонта заборов и покрытий на детских площадках, а также порядка в подъездах.

Каждый житель мог задать свой вопрос. Жительница села Елена Ломоносова попросила найти и устранить причину низкого напряжения в электросети в ее подъезде.

«Берите себе сразу в работу, без всяких отложек, без всего. Приехали, выявили причину, в кратчайшие сроки сделали», - дал поручение глава Чехова Михаил Собакин.

Между тем, модернизация электроснабжения в Молоди идет активными темпами.

«Был заменен питающий кабель по фидеру 15 с подстанции Лаговское, протяженностью 2,2 километра. Также был добавлен вольтодобавочный трансформатор для улучшения электроснабжения потребителей. По фидеру 4, питающему также село Молоди, буквально сегодня проводится замена провода и замене опор. Общая протяженность участка 1,2 км. Что также улучшит качество электроснабжения данного населенного пункта», - прокомментировал начальник Чеховского отделения «Россетей» Московский регион, южные электрические сети Иван Выскребенцев.

Обращения от жителей принимали также сотрудники разных отделов администрации округа, депутаты, члены молодежного парламента, представитель минтранса региона и главный врач Чеховской больницы Андрей Попов.

«Выездные администрации помогают нам меняться в лучшую сторону, как раз-таки отвечая на вопросы жителей, слыша их и перестраиваем, зачастую, графики работы», - отметил Андрей Попов.

Другие вопросы жителей касались транспортной доступности, водоснабжения, ремонта дорог, строительства детских площадок и других важных тем. Все обращения профильные специалисты взяли в работу.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».