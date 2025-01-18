Администрация Чехова провела встречу с жителями села Новый Быт

Другое обращение жителей касалось несанкционированного сбора мусора в деревне Курниково. По этому вопросу организуют встречу с прокурором и профильными специалистами.

«Ориентировочно во вторник земельный контроль, экология, прокуратура, старосту тоже нужно привлечь. Для этого с прокурором сейчас связался, он вас поддерживает, во вторник будет выезд», - сказал Михаил Собакин.

На мероприятие приехали глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин и его профильные заместители. Один из жителей задал вопрос про благоустройство дороги после недавно проведенной газификации.

«Мы получили положительный ответ на свое заявление. В этом году у нас в рамках работ по благоустройству будет отсыпка дорожного полотна. А на следующий год мы будем включены в список капитального ремонта», - отметила староста деревни Бершово Алла Каширская.