14 сентября 2024, 12:33

Администрация Чехова провела встречу с жителями поселка Васькино

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Встреча в формате выездной администрации прошла в поселке Васькино. Специалисты ответили на вопросы жителей о транспортной доступности, размещении контейнерной площадки и обслуживании жилых домов.

Более 70 жителей пришли на встречу с представителями администрации Чехова. В ней также поучаствовали заместитель главы городского округа Артем Попов, муниципальные депутаты, руководители профильных подразделений, представители смежных отраслей, управляющих и ресурсоснабжающих компаний.

Жители задали более 90 вопросов. Они касались темы транспорта, расположения контейнерной площадки, содержания и ремонта дорог, обслуживания многоквартирных домов, освещения улиц и медицинского обслуживания.

Ряд вопросов решили на месте, остальные взяли в работу. Встреча прошла по поручению главы муниципалитета Михаила Собакина.

Проконсультироваться жители могут не только в формате выездной администрации, но и в территориальных отделах в селах Дубна, Новый Быт и Троицкое.

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Благоустройство Чехов Дороги
14 сентября 2024, 13:36
Тренировочную ледовую дорожку зальют в конькобежном центре в Коломне
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Дорожку протяженностью 300 метров зальют в центре «Коломна». На ней смогут тренироваться спортсмены по конькобежному и зимним видам спорта.

Тренировочную 300-метровую ледовую дорожку зальют в центре 16 сентября. На ней будут готовиться к соревнованиям спортсмены школы «Комета» по конькобежному спорту, школы по зимним видам спорта.

Свои тренировки здесь смогут проводить также конькобежцы «Школы чемпионов Екатерины Лобышевой» и юные воспитанники спортивно-оздоровительной секции «Орлята».

После дорожку откроют для посетителей массовых катаний.

Отметим, что в конькобежном центре «Коломна» уже начался спортивный сезон. На льду побывали сборная команда России по конькобежному спорту и участники первых стартов сезона всероссийских соревнований.

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Спортсмены Коломна
14 сентября 2024, 13:35
Сбор помощи для Курска и Белгорода пройдет в парке Мира в Коломне 14 сентября
Медиасток.рф
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Гуманитарную помощь для жителей приграничных территорий соберут в парке Мира в Коломне. Акция проходит 14 сентября.

Сбор организуют у главной сцены. Здесь будут принимать строительные материалы и инструменты, предметы быта, теплые вещи, обувь, спальные мешки, постельные принадлежности, а также продукты питания.

«Мы призываем всех неравнодушных проявить доброту и участие к тем, кто наиболее нуждается в нашем внимании и поддержке. Давайте объединим усилия и сделаем эту акцию максимально эффективной. Вместе мы можем поменять чью-то жизнь, подарить надежду и показать, что человечность и забота все еще имеют большое значение», - прокомментировали организаторы акции.

Гумпомощь направят жителям Курской и Белгородской областей. Представителей бизнеса, желающих помочь, просят обратиться к директору молодежного центра «Выбор» по телефону 8 (926) 282-43-55.

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Коломна Волонтеры Парки
14 сентября 2024, 13:34
Арт-объект «Голубь на руке» установили в парке Мира в Коломне
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Новый арт-объект появился в парке Мира в Коломне ко дню его открытия. Скульптура голубя символизирует мир на Земле.

«Голубь на руке» разместили на одной из аллей, ведущих к центральной площадке парка. Создал работу архитектор Роман Лабинцев.

Инициатива установить объект принадлежит жителям Коломны. Идею поддержал глава муниципалитета.

Открытие парка Мира пройдет сегодня, 14 сентября. Организаторы праздника приготовили творческие, игровые и спортивные площадки. В парке пройдут фестиваль духовых оркестров и концерт вокальных и хореографических коллективов округа.

Также выступят Михаил Брагин, «Мурзилки LIVE» и группа «Город 312». Здесь пройдут патриотическая акция «Все для Победы» и запуск самого большого фонтана в городе.

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Коломна Благоустройство Парки
14 сентября 2024, 12:44
Пожарно‑тактические учения прошли в больнице имени Яковенко в Чехове
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Пожарные спасатели из Чехова поучаствовали в учениях в психиатрической больнице округа. Они отработали навыки ликвидации возгораний и спасения людей.

Учения прошли в больнице имени В. И. Яковенко. В них поучаствовали сотрудники 274-й и 311-й пожарно-спасательных частей Чехова и их коллеги из федеральной противопожарной службы.

По легенде учений, на первом этаже корпуса № 5 произошел пожар, вызванный замыканием электропроводки. Пламя охватило мебель и стены, и помещение заполнилось дымом. Сотрудники медучреждения быстро вызвали экстренные службы и начали эвакуацию пациентов и посетителей.

Получив сигнал, спасатели выехали на место происшествия и организовали штаб пожаротушения.

«Огнеборцы отработали навыки тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ в условиях сильного задымления и ограниченной видимости в местах с круглосуточным массовым пребыванием людей», - сказал заместитель начальника территориального управления № 13 «Мособлпожспас» Дмитрий Чебочкин.

После учений провели разбор. На нем обсудили этапы тренировки и разобрали ошибки.

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Пожары Чехов

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