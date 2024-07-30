Администрация Чехова провела встречу с жителями микрорайона Венюково

Жители смогли задать вопросы главе округа, депутатам и профильным специалистам администрации, главному врачу Чеховской больницы Андрею Попову и представителям Молодежного парламента. Среди наиболее острых тем: вопросы ЖКХ, благоустройства и ремонта дорог.

В Венюково в день приема было многолюдно, спектр озвученных проблем был очень широкий. Большую часть вопросов решили прямо на месте, а те, что требуют доработки взяли на особый контроль. Жители отметили, что в рамках выездной администрации можно обсудить тему сразу с несколькими специалистами и рассмотреть разные варианты решения.

Такие приемы жителей в формате выездной администрации проводятся каждый четверг.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».