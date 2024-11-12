Администрация Чехова провела встречу с жителями деревни Панино

На встрече собрались активные жители деревни, которые выразили свои пожелания и идеи по организации новой площадки. Ольга Щукина и представители управления территориальной и внутренней политики объяснили порядок дальнейших действий, необходимых для реализации данного проекта. Присутствующие обсудили предполагаемое место для размещения площадки, которое, по мнению местных жителей, будет удобным и безопасным для детей.

Также участники мероприятия задали вопросы о том, как будет организован процесс финансирования и какие шаги предстоит предпринять для завершения строительства в кратчайшие сроки. Ольга Щукина отметила важность участия граждан в инициативах местного самоуправления и подчеркнула, что их мнение имеет значительное значение для формирования комфортной городской среды.

Встреча прошла в конструктивной атмосфере, и все стороны выразили готовность к сотрудничеству для успешной реализации проекта. Жители Панино выразили надежду на скорое начало работ и поблагодарили местные власти за внимание к их нуждам.

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