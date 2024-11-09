Администрация Чехова подписала соглашение с Ассоциацией старост

Основная цель соглашения о взаимодействии между администрацией Чехова и Ассоциацией старост - наладить более тесное сотрудничество и сделать старост эффективными посредниками между людьми и органами власти.

«Вы все прекрасно знаете, что на нашей территории вы являетесь теми людьми, на которых и администрация может опереться для того, чтобы понять и настрой, и желания, и переживания наших жителей. Ну и, соответственно, также жители могут на вас опереться и получить плотное взаимодействие с администрацией», - подчеркнул глава городского округа Чехов Михаил Собакин.

В рамках соглашения предусмотрели выездные встречи администрации округа с участием старост и представителей министерств, прием старост в администрации в специально отведенный день, отдельный прием старост с коллективным обращениями жителей на выездных мероприятиях, а также специальную маркировку обращений для их приоритетного рассмотрения.

«Я очень рада, что оно приурочено к такому празднику - 4 ноября, день объединения. Наша деревня меняется к лучшему. Мы считаем, что если мы подпишем это соглашение, мы научимся новому, мы объединимся вместе с администрацией городского округа», - отметила жительница деревни Васькино Мария Стойнова.

Соглашение позволит взаимодействовать старостам не только с администрацией, но и друг с другом, а также вести совместную работу.

«Очень мне нравится стиль работы нашей администрации. Выездные сессии, которые проходят у нас, где есть возможность обозначить все наши проблемы, обсудить их. В одном месте сразу множество специалистов», - сказала староста деревни Масново-Жуково Галина Кокорина.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».