29 сентября 2024, 20:45

Администрация Балашихи встретилась с сотрудниками авиационной компании

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Выездная встреча специалистов администрации муниципалитета с сотрудниками авиационной компании «Рубин» состоялась в городском округе Балашиха. Более 20 работников предприятия задали на мероприятии волнующие их вопросы.

Специалисты балашихинской авиационной корпорации «Рубин» спросили представителей администрации округа о ремонте дорог и обновлении транспорта, о состоянии медицины и спорта, о проблемах жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, а также о качестве образования.

«Это третья выездная администрация на предприятии. Наши встречи в таком формате имеют отклик: часть вопросов от сотрудников мы решаем на месте с представителями профильных ведомств, часть - забираем в работу. В течение месяца готовим решение», - отметила заместитель главы городского округа Балашиха Ирина Шведова.

Напомним, что такие встречи в формате «выездных администраций» по поручению главы Балашихи Сергея Юрова проводят его заместители на регулярной основе. Жители могут напрямую задать все интересующие вопросы специалистам администрации и сотрудникам управляющих компаний.

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Авиация Балашиха
29 сентября 2024, 19:06
Сотрудники Госавтоинспекции провели экскурсию для школьников Балашихи
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Чтобы снизить уровень детского дорожно-транспортного травматизма, сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие в одной из школ городского округа Балашиха. Для детей организовали занятие по соблюдению правил дорожного движения и экскурсию по пешеходным переходам.

Во время урока «Засветись - ради безопасности!» автоинспекторы рассказали учащимся о правилах дорожного движения и важности использования световозвращающих элементов. Ребята узнали, что такие приспособления значительно повышают видимость пешеходов в сумерках: водитель может заметить их на расстоянии до 200 метров.

Всем юным участникам мероприятия вручили световозвращающие брелоки. Кроме того, сотрудники ГИБДД провели с детьми пешеходную экскурсию, во время которой напомнили правила безопасного поведения вблизи проезжей части, особенно в осенний период.

Подобные профилактические занятия помогают снизить детский дорожно-транспортный травматизм и сформировать у школьников навыки безопасного участия в дорожном движении.

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Дети ГИБДД Балашиха
29 сентября 2024, 18:07
Бесплатное обследование провели для жителей Мытищ в поликлинике № 1
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День открытых дверей прошел в Мытищинском центре амбулаторной онкологической помощи 28 сентября. Жители смогли пройти бесплатное углубленное обследование организма.

Горожане прошли комплексное обследование со сдачей анализов, снятием кардиограммы, рентгенодиагностикой и ультразвуковым исследованием по показаниям. Все желающие также сдали тест на рак простаты. Акция «Онкоскрининг» позволила людям старше 18 лет пройти бесплатное углубленное медицинское обследование без предварительной записи за один день. Более 700 жителей региона уже поучаствовали в этой акции с начала года. У 30 обратившихся выявили онкологию на ранней стадии.

Для прохождения обследования необходимо обратиться по адресу: улица Воровского, дом № 2, поликлиника № 1, 8 этаж. При себе пациенты берут паспорт, полис обязательного медицинского страхования регионального образца и страховой номер индивидуального лицевого счета.

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Больницы Мытищи Болезни Врачи
29 сентября 2024, 17:15
Юристы провели бесплатный прием жителей в Лосино-Петровском
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Жители городского округа Лосино-Петровский получили бесплатную помощь от юристов из коллегии адвокатов Подмосковья. Встречи прошли в местном отделении партии «Единая Россия».

На вопросы жителей ответил Кирилл Фадеев из коллегии адвокатов Московской области «Вячеслав Блинов и партнеры». Он рассказал про оформление аренды помещений: какие нужны документы, на что стоит обратить внимание, как минимизировать риски; разрешение споров в сфере ЖКХ: как правильно рассчитывать тариф при оплату ЖКУ за коммунальные услуги, а также уточнил, как зафиксировать бездействие правоохранительных органов и отстоять свои права.

Отметим, любой житель округа может обратиться в местное отделение партии «Единая Россия» в доме № 9 на Северной улице или по телефону: 8 (967) 066-58-80.

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Лосино-Петровский
29 сентября 2024, 15:37
Посвященный роману «Они сражались за Родину» урок провели для школьников Химок
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Открытый урок к 55-летию публикации романа Михаила Шолохова «Они сражались за Родину» прошел в городском округе Химки. Лекцию о произведении и его авторе пришли послушать школьники, участники клуба «Активное долголетие» и депутаты муниципалитета.

Мероприятие, приуроченное к 55-летию выхода в свет романа Михаила Шолохова «Они сражались за Родину» состоялось в галерее имени Горшина в Химках. Открытый урок объединил школьников и пенсионеров из клуба «Активное долголетие». Лекцию также посетила муниципальный депутат Инна Монастырская.

«Роман напоминает нам о цене победы, о героизме наших предков, о том, как важно помнить свою историю и передавать ее следующим поколениям», - отметила она.

Мероприятие провели в рамках патриотического проекта «Химки. Успех в единстве поколений».

«Важно воспитывать дух патриотизма в подрастающем поколении, чтобы наши дети и внуки знали и чтили подвиг своих предков, были готовы защищать свою страну, как это делали герои романа „Они сражались за Родину“», - подчеркнула муниципальный депутат Ирина Спирина.

Она также добавила, что благодаря проекту «Химки. Успех в единстве поколений» в округе проводят патриотические мероприятия: мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы, спортивные и культурные события, встречи с участниками специальной военной операции и многое другое.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Патриотизм

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