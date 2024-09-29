Администрация Балашихи встретилась с сотрудниками авиационной компании

Специалисты балашихинской авиационной корпорации «Рубин» спросили представителей администрации округа о ремонте дорог и обновлении транспорта, о состоянии медицины и спорта, о проблемах жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, а также о качестве образования.

«Это третья выездная администрация на предприятии. Наши встречи в таком формате имеют отклик: часть вопросов от сотрудников мы решаем на месте с представителями профильных ведомств, часть - забираем в работу. В течение месяца готовим решение», - отметила заместитель главы городского округа Балашиха Ирина Шведова.

Напомним, что такие встречи в формате «выездных администраций» по поручению главы Балашихи Сергея Юрова проводят его заместители на регулярной основе. Жители могут напрямую задать все интересующие вопросы специалистам администрации и сотрудникам управляющих компаний.

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