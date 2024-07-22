Администрация Балашихи провела выездной прием в квартале Никольско-Трубецкое

Жители могли задать вопросы начальнику управления организации медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Московской области Елене Ляккер.

«Мы получили восемь разных вопросов, в том числе о работе лабораторно-диагностической службы и физиотерапии. Мы все обращения взяли в работу. На все вопросы жители получат ответы», - сказала Ляккер.

Напомним, чтобы попасть к узкому специалисту пациенты могут обратиться за направлением к участковому терапевту или педиатру. Далее по запросу в поликлинике будет организован выездной прием узких специалистов, а результаты обследований будут доступны пациентам на портале ЕМИАС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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