22 сентября 2024, 18:04

Администрации провела выездной прием жителей Чехова-7

Телеканал «360»
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Администрация городского округа встретилась с жителями Чехова-7 на выездном приеме. На вопросы ответили представители власти и Молодежного парламента, муниципальные депутаты и профильные специалисты.

Часть вопросов удалось решить на месте, по другим оформили протоколы и взяли на контроль. Проблемы поручили устранить в сроки, которые установили на встрече.

Отметим, жители могут обратиться к профильным специалистам не только на выездных приемах, но и в администрациях территориальных округов.

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Жители Чехова-7 задавали вопросы по содержанию многоквартирных домов, ремонту дорог, благоустройству территорий и работе общественного транспорта.

«Мы просим о том, чтобы руководство Чеховского района организовало общественный муниципальный маршрут общественного транспорта мимо наших садовых товариществ, потому что не у всех пенсионеров есть машины, а если даже они есть, то не все в силу возраста могут ими пользоваться», - сказала Ирина Бирюкова.

Чехов
22 сентября 2024, 18:19
Готовность общественного транспорта к зиме проверили в Чехове
Телеканал «360»
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Первый заместитель главы городского округа Чехов Артем Попов проверил готовность общественного транспорта к зиме. Он посетил производственную базу «Мострансавто». ⠀

Специалисты «Мострансавто» уже проводят диагностику и подготавливают автобусы к предстоящим холодам.

«Сегодня приехали проверить, как у нас идет подготовка к зимнему периоду. Все ли у нас автобусы находятся в надлежащем состоянии, сколько у нас отремонтировано, есть ли запас», - прокомментировал заместитель главы городского округа Чехов Алексей Родин.

В этом году на линию вышли четыре новых ЛИАЗа отечественного производства. В штате работают более 250 человек: диспетчеры, водители и логисты.

«Каждый день на линию выходят 72 автобуса на 22 маршрута. Автобусы работают около 18-19 часов в сутки в две смены. В этом году предприятию будет 70 лет, как и городу Чехов. Оно образовалось в 1954 году отдельным автобусным парком. Называлось „Чеховское пассажирское автотранспортное предприятие“», - рассказал директор производственной базы «Чехов» Алексей Коркин.

Транспортную доступность в Чехове улучшают ежегодно. Появляются новые маршруты и техника.

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Чехов Автобусы
22 сентября 2024, 17:05
Единый день безопасности на дорогах провели в Дмитровской школе № 5
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В Дмитровской школе № 5 состоялся Единый день безопасности на дорогах. В рамках мероприятия организовали и традиционную акцию «Родительский патруль».

Перед первым уроком представители сообщества родителей и отряда юних инспекторов движения проверили, как ученики и их родители соблюдают правила дорожного движения по дороге в школу.

Ребята из отряда юных инспекторов движения напомнили ученикам младших классов о том, как безопасно переходить дорогу. Родителям и детям, приезжающим в школу на машинах, рассказали о правилах высадки юных пассажиров.

«Цель акции - доступно разъяснить правила, а также донести до детей смысл - опасности несоблюдения правил», - прокомментировал один из организаторов мероприятия.

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ПДД Дмитров
22 сентября 2024, 16:55
Дети из клуба моряков в Дмитрове поучаствуют во всероссийских соревнованиях
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Каждый день ребята из «Клуба юных моряков имени Максима Сафронова» в Дмитрове готовятся к всероссийским соревнованиям по многоборью. Участниками турнира станут воспитанники клубов юных моряков и представители средних общеобразовательных учреждений.

Более 20 команд из Москвы, Московской, Вологодской, Костромской, Ярославской областей и Донецкой народной республики поборются за звание лучших. Ребята будут соревноваться в дисциплинах: гребные гонки на ялах, метание легостей и вязание морских узлов.

Соревнования проведут в акватории Химкинского водохранилища на базе Центра молодежного творчества «Гермес».

«В этот раз на очередном контрольном занятии по морской практике мы отрабатывали знания о навигационных правилах и основах безопасности на воде. Также в конце занятий мы обсудили успехи и ошибки, а также подготовили план дальнейших тренировок», - поделился воспитанник «Клуба юных моряков имени Максима Сафонова».

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Спортсмены Дмитров
22 сентября 2024, 16:54
Администрация Лосино-Петровского провела выездную встречу с жителями
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Специалисты администрации городского округа Лосино-Петровский провели встречу с сотрудниками предприятия ООО «Лаборатория Евростиль». Жители задавали вопросы по темам газоснабжения, земельно-имущественных отношений и благоустройства территорий.

Жители задали вопросы на рабочем месте и получили ответы из первых уст.

«Это дает срез тех для жителей, которые проживают здесь рядом, которые работают, получают зарплату, платят налоги, растят детей. Это выгодно, удобно и полезно», - сказал генеральный директор компании «Лаборатория Евростиль» Олег Чалов.

На вопросы ответили заместители главы, депутаты, представители городских служб и ресурсоснабжающих организаций. Все обращения взяли на контроль.

«Формат „выездной администрации“, как показала практика, очень удобен. Мы выезжаем в отдаленные территории: деревни, села, поселки, а также затрагиваем городскую часть. Сегодня мы решили провести такой формат на предприятии. Очень удобно нашим жителям, не отвлекаясь от работы, сразу же решить свои вопросы», - отметила заместитель главы городского округа Лосино-Петровский Вера Алексеева.

В конце встречи руководителю ООО «Лаборатория Евростиль» Олегу Чалову вручили почетную грамоту от главы округа Сергея Джеглава и сертификат на премию Федерального проекта «Выбирай свое».

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Жуковский Квартиры

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