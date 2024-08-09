Администрации Химок провела выездную встречу с жителями в Сходне

Встреча прошла в лицее № 21. Жители отметили эффективность подобного формата общения с представителями муниципалитета, так как каждый может получить ответ на интересующий вопрос в живом режиме. Также на встрече можно предложить идеи по развитию городского округа, оставить заявку на проведение ремонта или написать отзыв о работе коммунальщиков в онлайн-формате. Для этого нужно отсканировать специальный QR-код и заполнить форму.

Напомним, с начала года в разных микрорайонах Химок прошло 34 выездных приема администрации. В работу приняли 1,7 тысячи обращений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на ремонт дворов в регионе выделят 5,4 миллиона рублей.

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