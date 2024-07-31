31 июля 2024, 12:07

Абитуриенты подали свыше 24 тысяч заявок на поступление в подмосковные вузы

Медиасток.рф
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Абитуриенты из Подмосковья подали более 24 тысяч заявок на поступление в вузы. Более 70% из них — через «Госуслуги».

Абитуриенты из Подмосковья подали более 24 тысяч заявок на поступление в вузы. Более 70% из них - через «Госуслуги».

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, прием документов на бюджетные места уже завершился, однако желающие все еще могут поступить на платное отделение.

Подать заявление через «Госуслуги» можно в пять вузов, выбрав в каждом по пять направлений подготовки. При успешном зачислении договор можно оформить дистанционно.

Узнать подробнее об условиях поступления в вузы можно по ссылке.

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Студенты
31 июля 2024, 12:17
Капремонт трех школ и детского сада вышел на новый этап в Павловском Посаде
Администрация Павлово-Посадского городского округа
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В Павловском Посаде капитально ремонтируют четыре образовательных учреждения. В них уже завершили фасадные работы, скоро смонтируют навесные потолки.

Работы идут в школе № 11, лицее № 2, школе-интернате и детском саду «Незабудка». В кабинетах и коридорах укладывают линолеум и плитку. Специалисты красят стены и наводят порядок в готовых помещениях.

«Рабочий день начинаем с проверки объектов капитального ремонта учреждений образования в Павловском Посаде. Продолжаем контролировать сроки и качество выполненных работ», - прокомментировал глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.

Скоро в учреждениях появятся двери и навесные потолки. Параллельно рабочие благоустраивают входные группы и прилегающие территории: монтируют детские и спортивные площадки, а также облагораживают пешеходные дорожки.

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Благоустройство Школы Детские сады Павловский посад
31 июля 2024, 12:03
Подачу воды в 24 дома Солнечногорска приостановили из-за аварии на сетях
Медиасток.рф
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Министерство ЖКХ Подмосковья предупредило жителей Солнечногорска о временных неудобствах из-за коммунальной аварии. Для ремонта пришлось отключить холодную воду в 24 многоквартирных домах и трех социально значимых объектах.

С 11:10 в связи с аварийными работами на трассе прекратили подачу холодной воды по следующим адресам: поселок Смирновка, дома 2, 3, 4, 5, 6а, 14, 14а, 15а, 16а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 29, 28, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Временно без воды школа, детский сад и амбулатория.

Сотрудники МКП «ИКЖКХ» проводят необходимые ремонтные работы. Устранить аварию и восстановить холодное водоснабжение планируется к 17:00.

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ЖКХ Солнечногорск
31 июля 2024, 11:41
Еще 16 мест отдыха в лесу обустроили в Подмосковье
Комитет лесного хозяйства Московской области
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Новые места отдыха обустроили в подмосковных лесах. Они появились в Дмитрове, Мытищах и Пушкино.

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, 16 новых мест отдыха обустроили в Деденевском, Дмитровском, Дутшевском, Костинском, Лобненском, Орудьевском, Рогачевском, Тимоновском, Тишковском и Хлебниковском лесничествах. Еще 50 территорий отремонтировали.

В зонах отдыха установили беседки, места для разведения костра и сбора мусора. Вокруг территории обустроили минерализованные полосы шириной не менее полуметра.

«Напоминаем гражданам, что при посещении лесов необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. Небрежное обращение с огнем и безответственное поведение на отдыхе могут привести к лесным пожарам», - добавили в ведомстве.

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Благоустройство
31 июля 2024, 11:37
Благоустройство двора на улице Луговой завершилось в поселке Тучково
Екатерина Данилина
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Комплексное благоустройство дворовой территории завершилось у дома № 2А на Луговой улице в поселке Тучково. Рабочие отремонтировали пешеходные дорожки и тротуары, заасфальтировали проезд и обустроили автомобильную парковку.

Согласно проекту, там также отремонтируют лестницу, которая ведет к остановке. После завершения благоустройства глава Рузского округа Николай Пархоменко вместе с жителями дома оценили результаты проведенной работы.

Напомним, что сейчас продолжается благоустройство дворов в ЖК «Федеративный». Всего в этом году в округе запланировано благоустройство 17 дворов.

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Благоустройство

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