Абитуриенты подали свыше 24 тысяч заявок на поступление в подмосковные вузы
Абитуриенты из Подмосковья подали более 24 тысяч заявок на поступление в вузы. Более 70% из них — через «Госуслуги».
Абитуриенты из Подмосковья подали более 24 тысяч заявок на поступление в вузы. Более 70% из них - через «Госуслуги».
Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, прием документов на бюджетные места уже завершился, однако желающие все еще могут поступить на платное отделение.
Подать заявление через «Госуслуги» можно в пять вузов, выбрав в каждом по пять направлений подготовки. При успешном зачислении договор можно оформить дистанционно.
Узнать подробнее об условиях поступления в вузы можно по ссылке.
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