Абитуриенты подали свыше 24 тысяч заявок на поступление в подмосковные вузы

Абитуриенты из Подмосковья подали более 24 тысяч заявок на поступление в вузы. Более 70% из них - через «Госуслуги».

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, прием документов на бюджетные места уже завершился, однако желающие все еще могут поступить на платное отделение.

Подать заявление через «Госуслуги» можно в пять вузов, выбрав в каждом по пять направлений подготовки. При успешном зачислении договор можно оформить дистанционно.

Узнать подробнее об условиях поступления в вузы можно по ссылке.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».