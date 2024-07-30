30 июля 2024, 12:55

Зона экологического бедствия. Чем Сена опасна для олимпийцев

Global Look Press
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Плохое качество воды в Сене стало причиной переноса соревнований в мужском индивидуальном зачете на Олимпийских играх. По мнению организаторов, воду загрязнили обрушившиеся на Париж обильные дожди. Член Совета МГО Российского экологического движения Илья Рыбальченко в комментарии 360.ru заявил, что осадки как раз очищают реку через ручьевую систему, а источник загрязнения связан прежде всего с человеческим фактором.

Плохая экологическая ситуация, по его словам, сложилась не только в Сене, но и самом Париже - перегруженном городе - где живет большое количество мигрантов, которые не отличаются чистоплотностью. Антропогенные факторы влияют и на главную водную артерию столицы Франции.

«Дело здесь не в дождях, которые через водно-ручьевую систему вымывают различные загрязнения. Сена судоходная река и по ней регулярно ходят различные лодки и катера, с которых что только не выбрасывается. Кроме того, есть большое количество сливов от близлежащих заведений», - подчеркнул Рыбальченко.

Эколог добавил, что Сена, которая и раньше не отличалась чистотой сегодня стала зоной экологического бедствия, где скопились соли тяжелых металлов, опасные бактерии и водоросли.

О переносе олимпийских соревнований в Сене из-за плохого качества воды ранее сообщила пресс-служба Международного союза триатлона.

В организации подчеркнули, что во вторник, 30 июля, взяли пробы воды из реки и по итогам проведенных анализов сочли ее недостаточно чистой для проведения мероприятия.

«Показания в некоторых точках маршрута плавания превышают допустимые пределы», - объяснили в пресс-службе.

Новой датой соревнований назвали 31 июля, но если новая проверка качества воды покажет ее опасность, то спортсменов пустят в воду только 2 августа.

Спортсмены Париж Франция Олимпиада в Париже — 2024 Реки
29 июля 2024, 18:15
Украинская саблистка Харлан обняла уроженку России Башту после поединка
Global Look Press
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Украинская саблистка Ольга Харлан после поединка на Олимпийских играх обняла уроженку России Анну Башту, выступающую за Азербайджан. Об этом сообщило РИА «Новости».

На кадрах трансляции можно заметить, как Харлан, победив со счетом 15:6, отсалютовала сопернице саблей и обняла ее.

В мае она рассказала, почему не хочет соревноваться с российскими спортсменами, выступающими в нейтральном статусе.

Год назад Харлан дисквалифицировали за отказ пожать руку российской сопернице Анне Смирновой, но позже Международная федерация фехтования отменила это решение и допустила украинку к квалификации на Олимпиаду.

При этом Верховная рада тогда призвала пожизненно дисквалифицировать Смирнову, назвав ее поступок провокацией.

Россия Олимпиада в Париже — 2024
28 июля 2024, 20:45
МОК публично извинился за скандальную церемонию открытия Олимпиады
Pxhere
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Международный олимпийский комитет извинился за скандальную церемонию открытия ОИ в Париже. Официальное заявление опубликовали на странице организации в соцсети Х.

В МОК отметили, что оргкомитет не преследовал цели проявить неуважение к какой-либо религиозной группе.

«Если кого-то обидели определенные сцены, то это было непреднамеренно, и им (оргкомитету - прим. ред.) жаль», - подчеркнули в организации.

Скандальное видео с церемонии открытия Олимпиады пропало с официального канала МОК и сайта Игр. Директор по связям с общественностью ОИ-2024 Анн Дескам связала это с геоблокировкой.

Открытие Игр состоялось в Париже 26 июля. Церемония возмутила зрителей, спортсменов и болельщиков. Американский бизнесмен Илон Маск назвал мероприятие проявлением вопиющего неуважения к христианам.

Международный олимпийский комитет Олимпиада в Париже — 2024
28 июля 2024, 20:44
Оргкомитет Игр-2024 оправдался за пропажу видео с церемонии открытия
Unsplash
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Удаление видео с ключевыми моментами церемонии открытия Олимпиады в Париже с официальных ресурсов Игр-2024 связано с геоблокировкой. Такое заявление сделал директор по коммуникациям оргкомитета Энн Дескам, сообщило РИА «Новости».

Церемония открытия летних Олимпийских игр в Париже обернулась катастрофой и скандалом. Торжество вышло скомканным, зрители вымокли по дождем, а олимпийский флаг повесили неправильно.

Шокирующим для зрителей стала попытка подражания «Тайной вечере», в которой участвовали трансвеститы*. В России отметили, что некоторые моменты были совершенно отвратительными. Даже в США представление назвали проявлением вопиющего неуважения к христианам.

Открытие Олимпийских Игр прокомментировал венгерский премьер Виктор Орбан. Выступления и конфузы, по его словам, наглядно показали миру, что у Запада нет общей моральной основы. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Франция деградировала. После громкого скандала видеоролик с нарезкой ярких моментов церемонии открытия Олимпийских Игр в Париже стал недоступен на YouTube-канале МОК и официальном сайте ОИ.

* ЛГБТ - запрещенное в России движение, признанное экстремистским.

Париж Видео Олимпиада в Париже — 2024
28 июля 2024, 17:39
Сена осталась грязной даже после растраты миллиарда евро на ее очистку
Unsplash
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Власти Франции вложили в кампанию по очистке Сены перед Олимпиадой 1,4 миллиарда евро. Несмотря на все усилия и потраченные средства, после дождей река снова стала грязной. Об этом заявил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х.

Он обратил внимание на отмену тренировочного заплыва по триатлону на Олимпийских играх в Париже, который планировали провести 28 июля. Организаторы объяснили, что после ливней в Сене нельзя плавать из-за загрязненной воды.

«А на „очистку Сены“ мы потратили 1,4 миллиарда!» - указал Филиппо.

Он добавил, что министру спорта Франции Амели Удеа-Кастера придется снова искупаться в главной реке Парижа.

Газета The Guardian сообщила, что заплыв триатлонистов на Олимпиаде перенесли на 30 июля. Представители оргкомитета выразили надежду, что качество воды придет в норму в течение следующих 24–36 часов Ранее заплыв в Сене устроила мэр Парижа Анн Идальго. Она решилась на этот шаг, чтобы доказать чистоту воды перед Олимпийскими Играми. Радиостанция Franceinfo указала, что уровень загрязнений реки в тот день превышал норму.

Евро Спортсмены Франция Олимпиада в Париже — 2024 Реки

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