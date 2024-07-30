Зона экологического бедствия. Чем Сена опасна для олимпийцев

Плохая экологическая ситуация, по его словам, сложилась не только в Сене, но и самом Париже - перегруженном городе - где живет большое количество мигрантов, которые не отличаются чистоплотностью. Антропогенные факторы влияют и на главную водную артерию столицы Франции.

«Дело здесь не в дождях, которые через водно-ручьевую систему вымывают различные загрязнения. Сена судоходная река и по ней регулярно ходят различные лодки и катера, с которых что только не выбрасывается. Кроме того, есть большое количество сливов от близлежащих заведений», - подчеркнул Рыбальченко.

Эколог добавил, что Сена, которая и раньше не отличалась чистотой сегодня стала зоной экологического бедствия, где скопились соли тяжелых металлов, опасные бактерии и водоросли.

О переносе олимпийских соревнований в Сене из-за плохого качества воды ранее сообщила пресс-служба Международного союза триатлона.

В организации подчеркнули, что во вторник, 30 июля, взяли пробы воды из реки и по итогам проведенных анализов сочли ее недостаточно чистой для проведения мероприятия.

«Показания в некоторых точках маршрута плавания превышают допустимые пределы», - объяснили в пресс-службе.

Новой датой соревнований назвали 31 июля, но если новая проверка качества воды покажет ее опасность, то спортсменов пустят в воду только 2 августа.