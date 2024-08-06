06 августа 2024, 10:28

Завалившая гендерный тест боксерша из Алжира призвала прекратить травлю

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Провалившая в 2023 году гендерный тест, но прошедшая на Олимпиаду в Париже как женщина-боксер Иман Хелиф из Алжира призвала общественность прекратить травлю. Она заявила, что оскорбления могут сломить спортсменов, сообщило агентство The Associated Press.

Хелиф призвала воздержаться от травли в адрес всех спортсменов из-за серьезных последствий.

«Это может уничтожить людей, убить мысли, дух и разум. Это может разделить людей. И поэтому я прошу их воздержаться от травли», - отметила она.

Хелиф обвинили в транспереходе* из-за маскулинной внешности и проваленного на чемпионате мира IBA гендерного теста. Международный олимпийский комитет заявил, что спортсменка родилась женщиной, однако соперница из Италии Анджела Карини назвала ее мужчиной и прервала бой в 1/8 финала ОИ-2024, сообщил RT.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

Спортсмены Скандалы Бокс Олимпиада в Париже — 2024
06 августа 2024, 10:51
Кенийской бегунье вернули серебряную медаль Олимпиады в Париже
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Двукратной олимпийской чемпионке по бегу кенийке Фейт Кипьегон удовлетворили апелляцию и вернули серебряную медаль в забеге на 5000 метров на Олимпиаде в Париже. Об этом сообщило РИА «Новости».

Накануне Кипьегон прибежала второй, уступив секунду соотечественнице Беатрис Чебет. Однако после финиша судьи дисквалифицировали ее, посчитав, что спортсменка намеренно препятствовала сопернице на дистанции. Представители легкоатлетки подали апелляцию, которую удовлетворили.

Таким образом, бронзовая медаль останется у нидерландки Сифан Хассан, а итальянка Надя Баттоклетти сохранила четвертое место.

Ранее стало известно, что МОК на специальной церемонии в Париже вручит медали по фигурному катанию Зимней Олимпиады в Пекине, отобранные у российских спортсменов.

Париж Олимпиада в Париже — 2024
05 августа 2024, 13:51
Польскую спортсменку допустили до Олимпиады, несмотря на положительную допинг-пробу
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Польская гребчиха на каноэ Дорота Боровска сможет участвовать в Олимпийских играх в Париже, несмотря на положительный результат допинг-пробы. Об этом сообщила пресс-служба Международного агентства по допингу в своем релизе.

В июне спортсменка сдала допинг-пробу, в которой обнаружили клостебол. Спортивный арбитражный суд признал, что спортсменка нарушила антидопинговые правила, но позже все же позволил ей продолжать участие в соревнованиях.

В ходе разбирательств выяснилось, что допинг попал в организм гребчихи в ходе «контакта с лекарством для ее собаки».

«Учитывая очень низкое содержание вещества в организме спортсменки, суд пришел к выводу, что она не получила никакой конкурентной выгоды», - говорится в сообщении.

Дорота Боровска имеет в своем активе две серебряные и две бронзовые медали чемпионата мира, а также золото и серебро чемпионата Европы.

Ранее швейцарские триатлонисты Адриен Бриффод и заменивший его Симон Вестерманн подхватили в Париже кишечную инфекцию и не смогли принять участие в эстафете.

Польша Олимпиада в Париже — 2024
05 августа 2024, 10:54
Швейцарские триатлонисты подхватили в Париже кишечную инфекцию
Unsplash
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Триатлонисты Адриен Бриффод и заменивший его Симон Вестерманн не смогут принять участие в смешанной эстафете на Олимпиаде-2024 в Париже. Оба спортсмена подхватили кишечную инфекцию, хотя только один из них плавал в Сене, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета Швейцарии.

Сначала стало известно о выходе Бриффода из олимпийской гонки. Главный медицинский директор Swiss Olympic Ханспетер Бетшарт заявил, что у спортсмена диагностировали желудочно-кишечную инфекцию. Неопровержимых доказательств того, что он подхватил ее во время заплыва по Сене, специалист не нашел.

«Опрос моих коллег из других стран до сих пор не выявил роста заболеваемости желудочно-кишечными заболеваниями среди спортсменов, стартовавших в индивидуальной гонке в прошлую среду», - сказал доктор.

Бриффода решили заменить на Вестерманна, который поехал в Париж в качестве запасного участника. Однако 4 августа стало известно, что он тоже заболел. Пресс-служба комитета сообщила, что в отличие от своего предшественника, этот триатлонист не участвовал в тестовом заплыве по Сене. Его заменит Сильвен Фридланс.

Кроме швейцарских триатлонистов после заплыва по Сене в больницу увезли Клэр Мишель из Бельгии. Ее коллега по команде Жольен Вермейлен пожаловалась на качество воды и заявила, что видела под мостом через реку нечто, о чем «не следует слишком много думать».

Спортсмены Париж Болезни Франция Швейцария Олимпиада в Париже — 2024
05 августа 2024, 10:41
Американский спринтер победил на Олимпиаде, опередив серебряного призера на 0,005 секунды
РИА «Новости»
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Американский бегун Ноа Лайлс победил в забеге на 100 метров на Олимпиаде. Он опередил серебряного призера на 0,005 секунды.

Лайлс - шестикратный чемпион мира по легкой атлетике. На стометровке на Олимпийских играх в Париже он финишировал вместе с ямайцем Кишаном Томпсоном. Чтобы определить победителя, судьям потребовался фотофиниш.

Американец обошел Томпсона на пять тысячных секунды. Его результат - 9,784, тогда как у ямайца - 9,789. Бронза досталась американцу Фреду Керли.

Это первая победа 27-летнего Лайлса на Олимпийских играх. На Играх в Токио он взял бронзу в забеге на 200 метров.

Первую медаль на Олимпиаде в Париже для России завоевали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Они уступили в финале итальянкам и заняли второе место. После матча в кулуарах устроили пресс-конференцию со спортсменками.

Российским журналистам запретили фотографировать теннисисток с медалям.

Спортсмены Париж Олимпиада в Париже — 2024

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