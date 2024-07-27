Запад лишился моральной основы — Орбан
Церемония открытия Олимпийских игр в Париже показала, что у Запада не существует общей моральной основы. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщил сайт kp.ru.
«Они отрицают, что существуют общие культура и строящаяся на ней общая мораль», - подчеркнул он.
Открытие Олимпиады сопровождалось казусными ситуациями: олимпийский флаг возле Эйфелевой башни подняли на флагшток в перевернутом виде , дикторы на стадионе объявили представителями КНДР спортсменов из Южной Кореи, а зрители вымокли под дождем.
Самый большой скандал вызвала пародия на работу Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», в которой участвовали трансвеститы*. Церемония открытия Олимпиады показала крах цивилизации и христианской культуры в странах Евросоюза, даже в США праздник назвали глумлением над христианством. Итальянский репортер попросился в Россию после дебоша. Православный священник Павел Островский одной картинкой описал церемонию.
*Движение ЛГБТ - запрещенная в России экстремистская организация.