Смотреть открытие Олимпийских Игр в Париже не было никакого смысла, потому что организаторы превратили мероприятие в «жуткую мерзость». Об этом РИА «Новости» заявила трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Елена Вяльбе.

Она рассказала, что не стала смотреть церемонию открытия, но читала о ней в Сети. Вяльбе напомнила организаторам о множестве конфузов и ошибок и раскритиковала эпатажные выступления.

«Из того, что я читала о произошедшем, это была какая-то жуткая мерзость. Безбожники», - указала олимпийская чемпионка.

Вяльбе добавила, что у многих европейцев «ум куда-то делся», раз они позволяют себе так относиться к организации столь масштабного мероприятия.

Ранее лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо сообщил, что на Олимпиаде в Париже толпа освистала президента Франции Эммануэля Макрона , и осудил скандальную пародию на «Тайную вечерю». По его словам, открытие Игр оказалось скомканным и затянутым.