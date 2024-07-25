25 июля 2024, 17:56

Южнокорейская лучница установила мировой рекорд на Олимпиаде в Париже

Unsplash
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Лучница из Южной Кореи Лим Си Хен установила новый мировой рекорд в квалификации на летних Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщил корреспондент Lenta.ru.

Спортсменка набрала 694 очка из 720 возможных. Она побила рекорд соотечественницы Кан Че Ен, который та установила в 2019 году. Мировой рекорд кореянки стал первым на текущих Играх.

Церемония открытия Олимпиады в Париже состоится 26 июля, турнир закончится 11 августа. Россиян и белорусов допустили на соревнования в нейтральном статусе. Лучников из РФ на турнире нет.

На открытии Игр-2024 выступят Леди Гага и Селин Дион. Артистки исполнят композицию Эдит Пиаф La vie en rose.

Париж Рекорды Олимпиада в Париже — 2024
25 июля 2024, 18:10
Комиссия CAS признала верным решение о дисквалификации Валиевой на Олимпиаде в Пекине
РИА «Новости»
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Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции на лишение российских фигуристов золотых медалей на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Слушания по делу российских спортсменов прошли 12 июля. Международный союз конькобежцев (ISU), который лишил фигуристку Камилу Валиеву золотой медали командного турнира, поддержал решение суда.

Апелляции в CAS подавали российские фигуристы , Олимпийский комитет России, Федерация фигурного катания Канады и Федерация фигурного катания на коньках России.

Последняя выставила заявление, в котором высказала свое разочарование из-за решения суда. В Федерации фигурного катания на коньках России отметили, что спортсмены завоевали свои медали в чистой и честной борьбе, сообщил RT.

Валиеву дисквалифицировали с соревнований из-за нарушения антидопинговых правил. В командном зачете на Олимпиаде золото присудили США, серебро - Японии, а бронзу - России.

Спортсмены Олимпийские игры в Пекине - 2022 Камила Валиева
24 июля 2024, 14:15
МОК снял с себя ответственность за трансляцию Олимпийских игр в России
Global Look Press
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Ответственность за трансляции Олимпиады на территории России лежит на компании «Телеспорт Груп», а не на Международном олимпийском комитете. Об этом заявили РИА «Новости» в пресс-службе МОК.

В комитете назвали своей целью трансляцию Игр по всему миру. С Олимпиады в Токио у МОК действует соглашение с агентством по спортивным правам «Телеспорт Груп». Именно оно купило медиа-права на территории России, в частности, на трансляцию Олимпиады-2024.

«За сублицензирование медиа-прав вещателям в этом регионе отвечает „Телеспорт Груп“», - указали в комитете.

Сейчас на сайте организации в разделе «Где смотреть Олимпиаду» напротив России указан «Телеспорт». Дополнительную информацию обещали предоставить позже.

Российским журналистам отказали в аккредитации на Игры в Париже. Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков , в РФ негативно относятся к этой ситуации и ждут реакции правозащитных организаций.

Российские телеканалы впервые с 1984 года не будут транслировать Олимпийские игры.

Россия Международный олимпийский комитет Олимпиада в Париже — 2024
24 июля 2024, 14:06
МОК выбрал место проведения зимних Олимпийских игр — 2034
Unsplash
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Зимние Олимпийские игры — 2034 пройдут в Соединенных Штатах. Решение приняли в рамках сессии Международного олимпийского комитета, сообщили на сайте организации.

Мероприятие проходит 23–24 июля в Париже в преддверии летней Олимпиады.

«МОК имеет честь объявить, что зимние Олимпийские игры 2034 года пройдут в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США», - сообщил глава организации Томас Бах.

Солт-Лейк-Сити принимал зимние Олимпийские игры в 2002 году. Также в США проведут летние Игры-2028 - турнир состоится в Лос-Анджелесе.

Зимняя Олимпиада-2030 пройдет во Французских Альпах , сообщили на сессии МОК. Соревнования запланировали на февраль.

Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала россиян, которые будут находиться в Париже во время летней Олимпиады, проявлять осторожность и бдительность, сообщили «Известия».

Зимние Олимпийские игры - 2034 пройдут в Соединенных Штатах. Решение приняли в рамках сессии Международного олимпийского комитета, сообщили на сайте организации.

США Международный олимпийский комитет
24 июля 2024, 13:33
МОК проголосовал за проведение зимней Олимпиады 2030 года во Французских Альпах
Unsplash
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Сессия МОК проголосовала за кандидатуру Французских Альп для проведения Зимних Олимпийских игр 2030 года. Об этом сообщили на сайте комитета.

Эти Игры станут четвертыми зимними во Франции и первыми с 1992 года, когда столицей соревнований был Альбервилль.

Соревнования пройдут с 1 по 17 февраля 2030 года в четырех кластерах от Женевского озера до Средиземного моря. Часть состязаний состоятся на тех же объектах, которые принимали Игры 32 года назад.

Глава МОК Томас Бах уточнил , что правительство Франции для утверждения столицы должно до октября предоставить комитету гарантии проведения.

Ранее в Париже задержали россиянина , которого обвинили в попытке «дестабилизировать проведение Олимпийских игр». Также МОК опубликовал список из 15 российских спортсменов , допущенных до Олимпиады в нейтральном статусе.

Франция Международный олимпийский комитет

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