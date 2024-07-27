27 июля 2024, 16:05

«Видео 18+». Священник одной картинкой отреагировал на открытие Олимпиады в Париже

Global Look Press
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Православный священник Павел Островский одной картинкой прокомментировал церемонию открытия Олимпийских игр в Париже. Он опубликовал изображение в своем Telegram-канале.

На картинке - надпись «Видео 18+».

«Все, что вам надо знать о церемонии открытия Олимпиады в Париже», - прокомментировал изображение Островский.

Церемония открытия Игр впервые в истории прошла не на стадионе, а на фоне городских достопримечательностей. Атлеты проплыли по Сене на 180 лодках.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала мероприятие красивым, ярким и оригинальным. Многие выразили обратное мнение - даже в США церемонию назвали глумлением над христианством, сообщил сайт kp.ru.

Священники Париж Видео Олимпиада в Париже — 2024
27 июля 2024, 15:36
«Оригинальное и красивое зрелище». Тарасова — об открытии Олимпиады в Париже
Global Look Press
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Церемония открытия Олимпийских игр в Париже прошла красочно и оригинально, с учетом исторических и национальных особенностей Франции. Об этом РИА «Новости» рассказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Она напомнила, что еще никто из делегаций на параде спортсменов на открытии Игр не проплывал по реке.

«Это было яркое, оригинальное и красивое зрелище», - подчеркнула Тарасова.

Тренер добавила, что даже перевернутый флаг Международного олимпийского комитета не испортил впечатления от церемонии открытия Олимпиады.

Старт Игр впечатлил не всех. Итальянский журналист Анджело Джулиано заявил, что церемония показала себя как «сатанинский ЛГБТ *-проект».

* Запрещенное в России движение, признанное экстремистским.

Париж Олимпиада в Париже — 2024
27 июля 2024, 14:20
Итальянский репортер попросился в Россию после дебоша трансвеститов на Олимпиаде
Global Look Press
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Церемония открытия Олимпийских Игра в Париже показала себя как «сатанинский ЛГБТ * -проект». Об этом заявил итальянский журналист Анджело Джулиано в соцсети Х.

* Запрещенное в России движение, признанное экстремистским.

Он обратился к России с просьбой предоставить ему убежище и призвал французов защитить детей от ЛГБТ * -контента. Репортер ужаснулся из-за того, как президент Франции Эммануэль Макрон унизил свою страну.

«Я прошу Россию предоставить мне убежище, я не хочу быть частью этого дерьмового шоу», - процитировал журналиста сайт kp.ru.

Ранее греческое издание pronews.gr раскритиковало церемонию открытия Олимпиады, на которой трансвеститы * разыграли пародию на «Тайную вечерю». Журналисты указали на крах христианской культуры в Западной Европе и назвали мероприятие «парадом трансгендеров * ».

Италия ЛГБТ Россия Олимпиада в Париже — 2024
27 июля 2024, 13:33
Сомов вышел в полуфинал Олимпиады в плавании на 100 метров брассом
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Российский пловец Евгений Сомов в квалификации на 100 метров брассом показал 13-й результат на Олимпиаде-2024. Спортсмен вышел в полуфинал.

Сомов показал время 59,83 секунды - он отстал от первого места на 0,79 секунды. Пловец из Белоруссии Илья Шиманович с результатом 59,25 секунды оказался на третьем месте. Всего в полуфинал вышли 16 атлетов.

Полуфинальные заплывы состоятся 27 июля в 22:12 по московскому времени. Финал пройдет 28 июля.

На летних Играх в Париже выступят 15 российских спортсменов. Почти половина из них - теннисисты. Соревнования по этому виду спорта стартуют 27 июля, 2–4 августа состоятся решающе состязания за медали.

Спортсмены Олимпиада в Париже — 2024
27 июля 2024, 12:59
Ничего святого. Маск раскритиковал церемонию открытия Олимпиады
Global Look Press
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Пародия представителей ЛГБТ* на «Тайную вечерю» во время церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже возмутила американского предпринимателя Илона Маска. Об этом он заявил в своем аккаунте в соцсети Х.

«Это было проявлением вопиющего неуважения к христианам», - написал он.

Грандиозный праздник обернулся скандалом. Как сообщил сайт kp.ru , массовые возмущения прошли по всему миру. Даже в самой Франции признали: из-за произошедшего стыдно. Церемония открытия Олимпиады показала крах западной цивилизации , заявили греческие журналисты.

Не обошлось и без других казусов. Олимпийский флаг подняли на флагшток в перевернутом виде. Кроме того, Олимпийские игры в Париже начались с неожиданной отмены пресс-конференции.

* Запрещенное в России движение, признанное экстремистским.

Праздники Париж Скандалы Соцсети ЛГБТ Илон Маск Франция Олимпиада в Париже — 2024

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