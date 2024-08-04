Велогонщик прервал групповой заезд на Олимпиаде для посещения туалета

По данным журналистов, вышедшего из кафе спортсмена зрители приветствовали аплодисментами. В результате Политт занял только 70-е место, отстав от лидера на 20 минут. Победителем стал бельгиец Ремко Эвенепул, заработавший вторую золотую медаль на соревнованиях.

Немецкий спортсмен в беседе с журналистами признался, что сам не понял, что произошло с его организмом. Он пояснил, что ему резко стало плохо и начались сильные боли в желудке.

«Было противно, но у меня не было другого выбора, кроме как остановиться. Со мной такое впервые», - признался Политт.

Он добавил, что для него случившееся стало огромной потерей, потому что в середине пути он находился в составе лидеров и рассчитывал на получение награды.

Сегодня же испанский теннисист Карлос Алькарас расплакался на олимпийском корте после поражения от серба Новака Джоковича в финале соревнований. Комментируя полученную серебряную медаль он пообещал, что получит олимпийское золото через четыре года.

Для Джоковича победа в Париже стала первой золотой медалью Олимпийских игр. До этого он выиграл только бронзу на Играх 2008 года в Пекине.