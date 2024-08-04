04 августа 2024, 20:09

Велогонщик прервал групповой заезд на Олимпиаде для посещения туалета

РИА «Новости»
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Сильное желание посещения туалета лишило вероятной победы на Олимпийских играх немецкого велогонщика Нильса Политта. Он прервал шоссейный групповой заезд и ушел в уборную кафе «Две мельницы», известное, как место съемок фильма «Амели». Об этом сообщил французский новостной сайт Actu.

По данным журналистов, вышедшего из кафе спортсмена зрители приветствовали аплодисментами. В результате Политт занял только 70-е место, отстав от лидера на 20 минут. Победителем стал бельгиец Ремко Эвенепул, заработавший вторую золотую медаль на соревнованиях.

Немецкий спортсмен в беседе с журналистами признался, что сам не понял, что произошло с его организмом. Он пояснил, что ему резко стало плохо и начались сильные боли в желудке.

«Было противно, но у меня не было другого выбора, кроме как остановиться. Со мной такое впервые», - признался Политт.

Он добавил, что для него случившееся стало огромной потерей, потому что в середине пути он находился в составе лидеров и рассчитывал на получение награды.

Сегодня же испанский теннисист Карлос Алькарас расплакался на олимпийском корте после поражения от серба Новака Джоковича в финале соревнований. Комментируя полученную серебряную медаль он пообещал, что получит олимпийское золото через четыре года.

Для Джоковича победа в Париже стала первой золотой медалью Олимпийских игр. До этого он выиграл только бронзу на Играх 2008 года в Пекине.

Спортсмены Париж Олимпиада в Париже — 2024
04 августа 2024, 18:50
Новак Джокович впервые победил в финале Олимпиады
РИА «Новости»
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Сербский теннисист Новак Джокович впервые в своей карьере стал олимпийским чемпионом. В финале соревнований в Париже он одолел испанца Карлоса Алькараса и заработал золотую медаль.

Встреча теннисистов закончилась со счетом 7:6 (7:3), 7:6 (7:2). Кроме победы на Олимпиаде, Джокович также вырвался вперед по общему количеству побед над Алькарасом в своей карьере (4-3).

В мировом рейтинге серб также впереди и находится на втором месте. Испанец Алькарас расположился на строчку ниже.

Бронзовым призером Олимпийских игр в мужском одиночном разряде стал итальянский теннисист Лоренцо Музетт, победивший канадца Феликса Оже-Альяссима.

Ранее в финал пробилась пара российских теннисисток - Мирра Андреева и Диана Шнайдер. В полуфинале они обыграли испанских спортсменок Кристину Букшу и Сару Соррибес-Тормо. Теперь им предстоит сразиться за золото с итальянками Сарой Эррани и Жасмин Паолини.

Спортсмены Париж Теннис Олимпиада в Париже — 2024
04 августа 2024, 12:22
Ватикан раскритиковал церемонию открытия Олимпиады
Global Look Press
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Ватикан в официальном заявлении сообщил, что разочарован рядом сцен на открытии Олимпиады в Париже в 2024 году. Католическая церковь отреагировала на пародию на «Тайную вечерю» с участием трансвеститов* спустя неделю.

Святой престол отметил, что его «опечалили некоторые сцены», оскорбляющие чувства верующих.

«На престижном мероприятии, где весь мир объединяется ради общих ценностей, не должно быть никаких намеков, высмеивающих религиозные убеждения многих людей», - подчеркнули в Ватикане.

Греческие журналисты заявили, что церемония с трансвеститами* продемонстрировала крах культуры Запада. Пародию расценили как проявление вопиющего неуважения к христианам. В России отметили, что некоторые моменты были совершенно отвратительными.

Открытие Олимпиады сопровождалось и другими казусными ситуациями: олимпийский флаг возле Эйфелевой башни подняли в перевернутом виде , дикторы на стадионе перепутали спортсменов, зрители вымокли под дождем. Толпа в пух и прах разнесла президента Эммануэля Макрона на церемонии. Видеоролик с нарезкой ярких моментов открытия Олимпийских игр в Париже спустя время удалили с YouTube-канала МОК.

*Движение ЛГБТ - запрещенная в России экстремистская организация.

Париж ЛГБТ Россия Ватикан Католическая церковь Олимпиада в Париже — 2024
04 августа 2024, 09:47
Американская пловчиха повторила рекорд Латыниной
Global Look Press
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Американская пловчиха Кэти Ледеки завоевала девятую золотую олимпийскую медаль в карьере. Она повторила рекорд советской гимнастки Ларисы Латыниной по числу наград на Играх среди женщин.

Ледеки стала девятикратной олимпийской чемпионкой после победы в заплыве на 800 метром вольным стилем на Олимпиаде в Париже, сообщила Lenta.ru. Ее результат - восемь минут и 11,04 секунды.

Второй оказалась Ариарне Титмус из Австралии, на третьем месте - Пэйдж Мэдден из США. Бывшая россиянка, представляющая Францию, Анастасия Кирпичникова финишировала седьмой.

Летние Олимпийские игры, ставшие 33-ми по счету, проходят в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Расходы на проведение Олимпиады с учетом прямых и косвенных трат составили почти 11 миллиардов евро.

Власти Франции только на по очистку Сены перед Играми потратили 1,4 миллиарда евро. Несмотря на все усилия, после дождей река снова стала грязной. Ранее участница Олимпиады Жольен Вермейлен испугалась за здоровье после заплыва в Сене.

О тошноте и рвоте после заплыва заявили также триатлонисты Тайлер Миславчук и Екатерина Шабалина.

США Париж Награды Австралия Женщины Рекорды Франция
03 августа 2024, 23:16
Французский прыгун с шестом сбил планку пенисом на ОИ-2024
РИА «Новости»
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В Париже на Олимпиаде 21-летний французский прыгун с шестом сбил планку гениталиями и потерял шансы на медаль. Об этом сообщило в своем Telegram-канале издание «Чемпионат».

«Антони Аммирати показал 15-й результат и не квалифицировался в финал, зато в соцсетях стал одним из главных героев соревнований», - сообщил канал.

Прыгун готовился преодолеть планку в пять метров 70 сантиметров, чтобы пройти в финал. В процессе прыжка он сначала задел планку коленями, но сумел перемахнуть ее. Только потом ему не повезло. Атлет зацепил планку пенисом и столкнул ее вниз.

Про другие странности Олимпиады написало издание «Афиша Daily».

Во время поединка по дзюдо против двухметрового француза выставили корейца, который был легче на 60 килограммов. Кроме того, на церемонии открытия ОИ-2024 дикторы назвали сборную Южной Кореи северокорейской командой. Фехтовальщица из Египта Нада Хафез выступала беременной, причем на сроке семи месяцев. Позже она заявила, что это того стоило, так как она вышла в 1/8 финала.

Ранее стало известно, что Франция потратила на проведение Олимпиады почти 11 миллионов евро.

Париж Соцсети Франция Олимпиада в Париже — 2024

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