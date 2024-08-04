04 августа 2024, 12:22

Ватикан раскритиковал церемонию открытия Олимпиады

Global Look Press
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Ватикан в официальном заявлении сообщил, что разочарован рядом сцен на открытии Олимпиады в Париже в 2024 году. Католическая церковь отреагировала на пародию на «Тайную вечерю» с участием трансвеститов* спустя неделю.

Святой престол отметил, что его «опечалили некоторые сцены», оскорбляющие чувства верующих.

«На престижном мероприятии, где весь мир объединяется ради общих ценностей, не должно быть никаких намеков, высмеивающих религиозные убеждения многих людей», - подчеркнули в Ватикане.

Греческие журналисты заявили, что церемония с трансвеститами* продемонстрировала крах культуры Запада. Пародию расценили как проявление вопиющего неуважения к христианам. В России отметили, что некоторые моменты были совершенно отвратительными.

Открытие Олимпиады сопровождалось и другими казусными ситуациями: олимпийский флаг возле Эйфелевой башни подняли в перевернутом виде , дикторы на стадионе перепутали спортсменов, зрители вымокли под дождем. Толпа в пух и прах разнесла президента Эммануэля Макрона на церемонии. Видеоролик с нарезкой ярких моментов открытия Олимпийских игр в Париже спустя время удалили с YouTube-канала МОК.

*Движение ЛГБТ - запрещенная в России экстремистская организация.

Париж ЛГБТ Россия Ватикан Католическая церковь Олимпиада в Париже — 2024
04 августа 2024, 09:47
Американская пловчиха повторила рекорд Латыниной
Global Look Press
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Американская пловчиха Кэти Ледеки завоевала девятую золотую олимпийскую медаль в карьере. Она повторила рекорд советской гимнастки Ларисы Латыниной по числу наград на Играх среди женщин.

Ледеки стала девятикратной олимпийской чемпионкой после победы в заплыве на 800 метром вольным стилем на Олимпиаде в Париже, сообщила Lenta.ru. Ее результат - восемь минут и 11,04 секунды.

Второй оказалась Ариарне Титмус из Австралии, на третьем месте - Пэйдж Мэдден из США. Бывшая россиянка, представляющая Францию, Анастасия Кирпичникова финишировала седьмой.

Летние Олимпийские игры, ставшие 33-ми по счету, проходят в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Расходы на проведение Олимпиады с учетом прямых и косвенных трат составили почти 11 миллиардов евро.

Власти Франции только на по очистку Сены перед Играми потратили 1,4 миллиарда евро. Несмотря на все усилия, после дождей река снова стала грязной. Ранее участница Олимпиады Жольен Вермейлен испугалась за здоровье после заплыва в Сене.

О тошноте и рвоте после заплыва заявили также триатлонисты Тайлер Миславчук и Екатерина Шабалина.

США Париж Награды Австралия Женщины Рекорды Франция
03 августа 2024, 23:16
Французский прыгун с шестом сбил планку пенисом на ОИ-2024
РИА «Новости»
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В Париже на Олимпиаде 21-летний французский прыгун с шестом сбил планку гениталиями и потерял шансы на медаль. Об этом сообщило в своем Telegram-канале издание «Чемпионат».

«Антони Аммирати показал 15-й результат и не квалифицировался в финал, зато в соцсетях стал одним из главных героев соревнований», - сообщил канал.

Прыгун готовился преодолеть планку в пять метров 70 сантиметров, чтобы пройти в финал. В процессе прыжка он сначала задел планку коленями, но сумел перемахнуть ее. Только потом ему не повезло. Атлет зацепил планку пенисом и столкнул ее вниз.

Про другие странности Олимпиады написало издание «Афиша Daily».

Во время поединка по дзюдо против двухметрового француза выставили корейца, который был легче на 60 килограммов. Кроме того, на церемонии открытия ОИ-2024 дикторы назвали сборную Южной Кореи северокорейской командой. Фехтовальщица из Египта Нада Хафез выступала беременной, причем на сроке семи месяцев. Позже она заявила, что это того стоило, так как она вышла в 1/8 финала.

Ранее стало известно, что Франция потратила на проведение Олимпиады почти 11 миллионов евро.

Париж Соцсети Франция Олимпиада в Париже — 2024
03 августа 2024, 20:38
Отставший от лидеров велогонщик Сырица отказался от финиша на Олимпиаде
РИА «Новости»
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Заезд на групповой шоссейной велогонке Олимпийских игр в Париже на дистанцию в 237 километров закончился для выступающего в нейтральном статусе россиянина Глеба Сырицы без финиша. Об этом сообщил МАТЧ ТВ со ссылкой на итоговую таблицу, где напротив имени спортсмена появилась отметка DNF (не финишировал).

Заезд на групповой шоссейной велогонке Олимпийских игр в Париже на дистанцию в 237 километров закончился для выступающего в нейтральном статусе россиянина Глеба Сырицы без финиша. Об этом сообщил МАТЧ ТВ со ссылкой на итоговую таблицу , где напротив имени спортсмена появилась отметка DNF (не финишировал).

По данным журналистов, до середины дистанции россиянин находился в основной группе, но в какой-то момент сильно отстал от лидеров.

Первым к финишу пришел бельгиец Ремко Эвенепул с результатом шесть часов 19 минут 34 секунды. Он стал первым спортсменом, кто завоевал медали в индивидуальной и групповой гонках в рамках одной Олимпиады. Второе и третье места достались французским гонщикам Валентену Мадуа и Кристофу Лапорту.

В минувший четверг, 1 августа, стало известно, что единственный российский пловец Евгений Сомов не смог пробиться в полуфинал Олимпийских игр в Париже.

В пятом предварительном заплыве вольным стилем он показал четвертый результат, преодолев 50 метров за 23,43 секунды. Спортсмен заявил, что участие в Играх стало для него положительным опытом после двухгодичного перерыва и к следующей Олимпиаде он пообещал подготовиться лучше.

Спортсмены Олимпиада в Париже — 2024
03 августа 2024, 19:58
Каламбур главы МОК о триатлонистах назвали неуместным
Global Look Press
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Шутливый каламбур главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, назвавшего заплыв триатлонистов «сена-сационным» плохо скажется на имидже проходящих в Париже соревнований. Таким мнением с ОТР поделилась олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова.

Она напомнила, что сами соревнования из-за качества воды в Сене переносились, а принявшие в заплыве спортсмены жаловались на самочувствие.

«Это действительно сенсация, потому что все и будут об этом писать. И запомнится Париж всеми этими мемами», - заявила Журова.

Депутат пояснила, что ситуацию с грязной рекой можно было решить заранее, причем комитет обладает всеми необходимыми полномочиями.

«Есть специальные комиссии МОК, которые принимают все объекты», - отметила Журова, добавив, что в этом случае международная организация могла сказать властям Парижа, что они не справились, но этого не произошло.

На состояние воды в Сене пожаловались сразу несколько триатлонистов, которые принимали участие в заплыве. Бельгийская спортсменка Жольен Вермейлен заявила, что после погружения в воду теперь опасается за свое здоровье.

Подобные страхи вполне оправданы, потому что Тайлер Миславчук из Канады и выступающая за Казахстан россиянка Екатерина Шабалина после заплыва в Сене пожаловались на тошноту и рвоту.

Шутливый каламбур главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, назвавшего заплыв триатлонистов «сена-сационным» плохо скажется на имидже проходящих в Париже соревнований.

Таким мнением с ОТР поделилась олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова.

Спортсмены Депутаты Международный олимпийский комитет Олимпиада в Париже — 2024 Реки

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