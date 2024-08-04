Ватикан раскритиковал церемонию открытия Олимпиады

Святой престол отметил, что его «опечалили некоторые сцены», оскорбляющие чувства верующих.

«На престижном мероприятии, где весь мир объединяется ради общих ценностей, не должно быть никаких намеков, высмеивающих религиозные убеждения многих людей», - подчеркнули в Ватикане.

Греческие журналисты заявили, что церемония с трансвеститами* продемонстрировала крах культуры Запада. Пародию расценили как проявление вопиющего неуважения к христианам. В России отметили, что некоторые моменты были совершенно отвратительными.

Открытие Олимпиады сопровождалось и другими казусными ситуациями: олимпийский флаг возле Эйфелевой башни подняли в перевернутом виде , дикторы на стадионе перепутали спортсменов, зрители вымокли под дождем. Толпа в пух и прах разнесла президента Эммануэля Макрона на церемонии. Видеоролик с нарезкой ярких моментов открытия Олимпийских игр в Париже спустя время удалили с YouTube-канала МОК.

*Движение ЛГБТ - запрещенная в России экстремистская организация.