«В приоритете только секунды». Пловчиха Чикунова — о своих целях
Российская пловчиха Евгения Чикунова прокомментировала новость о том, что ее будут официально объявлять на внутренних соревнованиях как двукратную победительницу чемпионок Олимпийских игр — 2024. Спортсменка заявила, что для нее крайне важен результат.
«Для меня всегда в приоритете только секунды. Мое главное достижение - официальный рекорд мира, и моя цель - совершенствоваться в результате. Это все, о чем я думаю, когда выхожу на старт», - процитировал пловчиху «Матч ТВ».
В финале Кубка России в Казани 19-летняя Чикунова проплыла 100 и 200 метров брассом быстрее, чем победительницы Игр-2024 года на таких же дистанциях Татьяна Смит и Кейт Дуглас.
На ситуацию отреагировала лыжница Вероника Степанова, которая становилась олимпийской чемпионкой в 2022 году. Как сообщило издание LiveResult.ru , она заявила, что золото Олимпиады - это еще не все в жизни спортсмена.
В проходящих в Париже Олимпийских играх принимают участие 15 спортсменов из России. По решению Международного олимпийского комитета, они участвуют в нейтральном статусе, без государственного флага и гимна, а их награды не указывают в медальной таблице.
Олимпиада не проходит без казусов: во время открытия дикторы на стадионе перепутали спортсменов, зрители вымокли под дождем. Самый большой скандал вызвала пародия на тайную вечерю, в которой участвовали трансвеститы*.
Позже транслирующий Олимпийские игры в Париже телеканал по ошибке показал флаг России во время соревнований по легкой атлетике. Пловчиха Чикунова отметила, что ей было приятно увидеть триколор своей страны.
*Движение ЛГБТ - запрещенная в России экстремистская организация.