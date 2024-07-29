Украинская саблистка Харлан обняла уроженку России Башту после поединка

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На кадрах трансляции можно заметить, как Харлан, победив со счетом 15:6, отсалютовала сопернице саблей и обняла ее.

В мае она рассказала, почему не хочет соревноваться с российскими спортсменами, выступающими в нейтральном статусе.

Год назад Харлан дисквалифицировали за отказ пожать руку российской сопернице Анне Смирновой, но позже Международная федерация фехтования отменила это решение и допустила украинку к квалификации на Олимпиаду.

При этом Верховная рада тогда призвала пожизненно дисквалифицировать Смирнову, назвав ее поступок провокацией.