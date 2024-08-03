Участница Олимпиады испугалась за здоровье после заплыва в Сене

Триатлонистка подчеркнула, что после погружения в воду она ощутила, что погрузилась мусор.

«Проплывая под мостом, я почувствовала и увидела вещи, о которых нам не следует слишком много думать», - заявила Вермейлен.

Она добавила, что наглоталась много воды и теперь сильно боится заболеть.

«На вкус это, конечно, не похоже на Coca-Cola или Sprite», - с иронией заметила спортсменка.

По ее словам, река Сена оставалась грязной более 100 лет и проведенной очистки воды перед Олимпиадой явно недостаточно, чтобы позволять спортсменам туда заходить. Но для чиновников безопасность участников соревнований никогда не была приоритетом.

Вермейлен стала не первой спортсменкой, кто пожаловался на качество воды в главной реке Парижа.

О тошноте и рвоте после заплыва заявили триатлонисты Тайлер Миславчук из Канады и выступающая за Казахстан россиянка Екатерина Шабалина.