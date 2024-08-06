Триатлонистка Шабалина рассказала о приеме антимикробного препарата после заплыва в Сене
Участница Олимпийских игр триатлонистка Екатерина Шабалина проходила курс приема антимикробного препарата после возвращения из Парижа. Об этом она рассказала ТАСС.
По ее словам, только после лечения она начала чувствовать себя лучше. Шабалина, представляющая Казахстан на Играх в Париже, заявила, что вода в Сене была «далеко не чистой».
«Насколько мне известно, атлетки из других стран, которые выступали со мной, также высказали аналогичное мнение», - добавила она.
Одиночные олимпийские соревнования по триатлону прошли 31 июля, а плавательная часть состоялась в реке Сена. Тренировочные мероприятия для триатлонистов были отменены 28 и 29 июля из-за загрязнения реки, вызванного дождями. Тридцатого июля организаторы перенесли мужские соревнования на день по той же причине.
Ранее вирусолог Георгий Викулов заявил, что заплыв в Сене может быть смертельно опасным для олимпийцев.