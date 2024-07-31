Триатлонист, участвующий в Олимпиаде, отказался мыть руки после похода в туалет

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Спортсмен объяснил это решение тем, что хочет повысить устойчивость организма к кишечной палочке, которая может водиться в Сене.

Утром стало известно, что оргкомитет Олимпийских игр все-таки получил разрешение на соревнования по триатлону. Международный союз этого вида спорта признал воду Сены достаточно чистой для заплывов.

Французский правый политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо ранее заявил, что власти страны потратили больше миллиарда евро на очистку Сены, но их усилия оказались безрезультатными.